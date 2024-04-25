الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي: حزب الله يمتلك صواريخ طويلة المدى تصل لأي مكان في تل أبيب

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

نقلت وكالة بلومبرج في تقرير لها عن مسؤول إسرائيلي، أن حزب الله اللبناني يمتلك نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة، بعضها طويل المدى يصل إلى أي مكان في إسرائيل.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن حزب الله أطلق  3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة. وقصف جيش الاحتلال بالمدفعية من الجليل الأعلى صوب جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

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حزب الله يستهدف جنود إسرائيليين 

وأكد حزب الله في بيانه أن مقاتليه نجحوا في استهداف دبابة إسرائيلية من طراز  ميركافا في محيط موقع المطلة التابع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

ونفذ جيش الاحتلال  قصفا  بالقذائف الفوسفورية على بلدة يارون في القطاع الأوسط جنوب لبنان،  وتجدد اندلاع النيران التي أشعلها الجيش الاسرائيلي في أحراج منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان جراء إلقاء القذائف الفوسفورية.

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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين بالصواريخ

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مسؤولة أمريكية تحذر حزب الله من توسيع الصراع مع إسرائيل

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