الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عمر بلبع: وزارة الشباب والرياضة تبنت فكرا مختلفا للاستثمار بدمج القطاع الخاص

عمر بلبع عضو مجلس
عمر بلبع عضو مجلس الإدارة، فيتو

أكد عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن وزارة الشباب والرياضة تبنت فكرا مختلفا للاستثمار الرياضي يقوم على دمج القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي في إطار التزامها بتطوير وتنمية البنية التحتية الرياضية من منشآت وملاعب حيث شهدنا قطاع خاص يدير شركات للخدمات الرياضية وإنشاء أندية جديدة وصالات ملاعب ومراكز الشباب.

 

 

 

 جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة، تحديات الاستثمار والحلول المقترحة من القطاع الخاص لوضع استراتيجيات مع القطاع الحكومي، ضمن  في فعاليات مؤتمر صناع القرار للقطاع " الاستثماري والمالي" تحت عنوان رؤية جديدة للاستثمار في مصر الذى نظمته  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

Advertisements

وأضاف بلبع، كذلك اهتمت الوزارة بالعديد من الألعاب الرياضية وتمكين ذو الهمم في مختلف الألعاب

 

 وأشار إلى أن مصر أصبحت متفوقة في رياضة الإسكواش وسيتم اضافتها في الألعاب الأولمبية قريبا لرفع اسم مصر في المحافل الرياضية وكذلك الاهتمام بالرياضات البحرية والشاطئية، لافتا إلى قيام مؤسسة زايد بضم ذوي الهمم في الماراثون الخيري الذي أصبح حدثا رياضيا سنويا بجانب إنشاء 68 مركز تخاطب.

 

وأوضح أن الهدف من نجاح منظومة الرياضية هو تسويق مصر في الخارج بتبني طفل يرفع علم مصـر في البطولات الدولية، بينما على مستوى الشباب توفير خدمات رياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتتماشى مع المستوى الاجتماعي لكل محافظة وأكبر نجاح لوزارة الشباب والرياضة

 

وزير الصناعة يرافق رئيس الحكومة البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات والمشروعات

دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، ندوة بمركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الاستثمار

مواد متعلقة

وزير الصناعة يرافق رئيس الحكومة البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات والمشروعات

دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، ندوة بمركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة

ads

الأكثر قراءة

سبب منح الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

بقى واحد تاني، الأرقام تكشف انهيار أداء محمد صلاح مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

لافيينا: اتحاد الكرة ضحك علينا ولبسنا في دوري المحترفين ومش لاقيين رعاة

غياب محمد الشناوي عن مران الأهلي، تعرف على التفاصيل

الخارجية الأمريكية تعلق على صفقة التطبيع بين الاحتلال والسعودية وحل إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

بعد منعه من الغش، طالب يطعن زميله بالإسكندرية.. والتعليم: سيتم فصله

وزارة البترول تنهي مهام خلود بسيوني من مكتب الوزير وعودتها إلى ميدور

منوعات

المزيد

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة؟ الإفتاء توضح

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

تفسير حلم الرقص فى المنام وعلاقته بانفراج الهم وتغيير الحياة إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads