عمر بلبع: وزارة الشباب والرياضة تبنت فكرا مختلفا للاستثمار بدمج القطاع الخاص

أكد عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن وزارة الشباب والرياضة تبنت فكرا مختلفا للاستثمار الرياضي يقوم على دمج القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي في إطار التزامها بتطوير وتنمية البنية التحتية الرياضية من منشآت وملاعب حيث شهدنا قطاع خاص يدير شركات للخدمات الرياضية وإنشاء أندية جديدة وصالات ملاعب ومراكز الشباب.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة، تحديات الاستثمار والحلول المقترحة من القطاع الخاص لوضع استراتيجيات مع القطاع الحكومي، ضمن في فعاليات مؤتمر صناع القرار للقطاع " الاستثماري والمالي" تحت عنوان رؤية جديدة للاستثمار في مصر الذى نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

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وأضاف بلبع، كذلك اهتمت الوزارة بالعديد من الألعاب الرياضية وتمكين ذو الهمم في مختلف الألعاب

وأشار إلى أن مصر أصبحت متفوقة في رياضة الإسكواش وسيتم اضافتها في الألعاب الأولمبية قريبا لرفع اسم مصر في المحافل الرياضية وكذلك الاهتمام بالرياضات البحرية والشاطئية، لافتا إلى قيام مؤسسة زايد بضم ذوي الهمم في الماراثون الخيري الذي أصبح حدثا رياضيا سنويا بجانب إنشاء 68 مركز تخاطب.

وأوضح أن الهدف من نجاح منظومة الرياضية هو تسويق مصر في الخارج بتبني طفل يرفع علم مصـر في البطولات الدولية، بينما على مستوى الشباب توفير خدمات رياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتتماشى مع المستوى الاجتماعي لكل محافظة وأكبر نجاح لوزارة الشباب والرياضة