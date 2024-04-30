دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، ندوة بمركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة

نظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام التابع لكلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة تحت عنوان "المرأة وتعزيز الصناعة الوطنية"، تحت رعاية محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وثريا أحمد البدوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة وبدعم من محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع واشراف نرمين على عجوة مدير المركز.

دعم وتعزيز الصناعة الوطنية ندوة بمركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام جامعة القاهرة

وحرصت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام على الحضور، وأوضحت في كلمتها مدى اتساق هذه الفعالية بمستهدفات الدولة التنموية وثمنت أيضا توجه المركز نحو معالجات ممزوجة بدعم ملموس لطالبات وطلاب الكلية المؤهلين لريادة الأعمال وأيضا توجه المركز إلى مساندة الطلاب وعدم الاكتفاء بدعم الطالبات فقط باعتباره مركز مهتم بشئون المرأة ووصفته بالتوجه المتميز حيث الاهتمام بالأسرة المصرية ككل.

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جامعة القاهرة



أكدت دكتورة نرمين علي عجوة أن اختيار موضوع الندوة جاء في ضوء فى ضوء الأحداث الأخيرة محليًا ودوليًا، وخاصة العدوان على غزة مما أدى الى الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر، مما أدى الى إدراك أهمية المنتج المحلى فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملات الصعبة، ولهذا وضع مركز المرأة قضية الصناعة الوطنية ضمن أولويات أنشطته خلال الفترة القادمة.

وقد أطلق مركز المرأة مسابقة بين الطلاب لإنتاج أفضل محتوى مرئي حول أهمية دعم المنتجات المحلية، وتم إعلان نتيجتها وتكريم الفائزين بها، كما سيطلق المركز حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز حول دعم الصناعة الوطنية وأقيم على هامش الندوة معرض من إنتاج الطلاب الموهوبين قدموا فيه منتجات من صنع ايديهم.

جامعة القاهرة



ركزت الدكتورة هنادي رشدي سلطان خبير الدراسات الاقتصادية لدى هيئة المجتمعات العمرانية وعضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات المرأة في كلمتها المدعومة بالأرقام على موقف مصر محليا وعالميا فيما يخص الإنتاج الصناعي والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واهمية مشاركة العديد من القطاعات الأخرى بجانب الدولة لمواجهة التحديات، وطلبت من ممثلي جهاز تنمية المشروعات تبنى جهازهم لبعض طلبة الكلية ذوي المهارات الإبداعية لإقامة مشروعات إنتاجية لاسيما وانهم يدرسون ريادة الاعمال بما يجعلهم مؤهلين لذلك.



كما تناولت كلمة الدكتور محمود زين العابدين رئيس قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع الطلاب على إقامة مشروعاتهم بمساندة من الجهاز ووعدهم بتقديم منح شاملة بداية من التدريب وصولا الى التسويق، كما وعد الطلاب بتضمينهم فى مسابقة حول الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي.



وبدورها أوضحت إيناس حمدي رئيس وحدة النوع الاجتماعي بجهاز دعم وتنمية المشروعات الخدمات التي تقدمها الوحدة للسيدات في أنحاء الجمهورية من خلال مراكز الجهاز المنتشرة في كافة محافظات مصر، مشددة على ان جميع خدمات الوحدة والجهاز تقدم مجانية دون مقابل.