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أخبار مصر

الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل.فيتو

منح  الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية وذلك تقديرا للعلاقات المصرية الكويتية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمطار القاهرة الدولي الذي يقوم بزيارة دولة لجمهورية مصر العربية، كما يتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية

كما أجريت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مراسم الاستقبال الرسمية لأمير الكويت حيث عزفت الموسيقي السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والسلام الأميري لدولة الكويت كما صافح الرئيس والأمير حرس الشرف.

ومن جانبه أكد السفير الكويتي لدى مصر غانم الغانم قوله إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد اليوم إلى مصر التي تعد الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي تحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي في مصر.

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وشدد على أن الزيارة تؤكد حرص القيادة الكويتية على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين.

وأشاد الغانم كذلك بجهود مصر لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة مشيرًا إلى ثقة القطاع الخاص الكويتي بالمناخ الاستثماري في مصر خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية مما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه السوق.

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الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل
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