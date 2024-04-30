وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي

توفي اليوم الثلاثاء خالد عقيلة صالح نجل رئيس مجلس النواب الليبي بعد صراع طويل مع المرض.

‏وبحسب موقع «الساعة 24» الليبي، تقدم مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بخالص التعازي والمواساة لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في وفاة نجله.

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

وفي سياق آخر، كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد قال الإثنين، إن مجلس النواب الليبي جاهز لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام، مشددًا على أن البلاد جاهزة لهذا الاستحقاق ونطالب المجتمع الدولي بالدعم والتشجيع.

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وقال صالح في تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في القاهرة، إن "القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا".

وتابع عقيلة صالح بالقول: "هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا"، مضيفا: "هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات".

رئيس البرلمان الليبي أوضح أن "الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب".

وكشف عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، قائلا "من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضوًا من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب"، مضيفًا أن "مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة".