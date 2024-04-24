الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

مهمة صعبة تنتظر صاحبة الأصول العربية، من هى ستيفاني خوري نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا

الدبلوماسية الأمريكية
الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري، فيتو

بعد أن أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قرارا بتعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري، نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وصول ستيفاني خوري إلى ليبيا

وأفادت وسائل إعلام ليبية اليوم، بوصول ستيفاني خوري إلى العاصمة طرابلس، على متن رحلة تجارية حطت في قاعدة معيتيقة، قبل بدء مهمتها الرسمية الصعبة، المقرر لها البدء رسميا فى مايو المقبل.

 ومن المقرر أن تصل خوري إلى طرابلس في أوائل مايو القادم لمزاولة مهامها بعد إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي رسميا عن استقالته من منصبه.

ستيفاني خوري ، فيتو

 ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى إلى تكريس حضورها في المشهد الليبي وفق جملة من المعطيات المهمة سياسيا وأمنيا وإستراتيجيا، بينما يرى آخرون أن  لديها خبرات واسعة في العمل مع الأمم المتحدة، لكنها لم تحقق أي إنجاز أو تسوية سياسية في أي من دول النزاع التي خدمت فيها، مشككين في قدرتها على إحداث أي تغير بالعملية السياسية الليبية.

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 أبرز المعلومات عن  ستيفاني خوري

 تتمتع بخبرة أكثر من 30 عامًا في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

ولديها خبرة في العمل مع الأمم المتحدة تفوق 15 عامًا وخدمت في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن.

مؤهلات ستيفاني خوري 

 حاصلة على درجة الدكتوراه في الفقه القانوني ودرجة البكالوريوس في الآداب في الحكومة من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، وتتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، حيث أنها من اصل لبناني.

وشغلت خوري مؤخرًا منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، إضافة لشغلها سابقًا منصب القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان- 2021، وممثلة عن مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بصنعاء، ومديرة لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت، وممثلة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، عملت خوري كزميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة “البحث عن أرضية مشتركة”.

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