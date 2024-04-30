الثلاثاء 30 أبريل 2024
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حوادث

تحرير 10 آلاف و798 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أعلى الطرق

حملات مرورية،فيتو
حملات مرورية،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق بمختلف المحافظات. 

تحرير 10798 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أعلى الطرق

 

 

 

سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية بـ 4 محافظات 

ضبط 23 سلاحا ناريا وتنفيذ 683 حكمًا قضائيًا متنوعًا فى أسيوط وأسوان ودمياط

ونجحت الحملات المرورية خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية، عن تحرير  10798 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 6588 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و107 مخالفات سير بدون ترخيص و12 مخالفة موقف عشوائي و86 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و21 مخالفة دراجة نارية و7مخالفة لشروط الترخيص.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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