تحرير 10 آلاف و798 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق بمختلف المحافظات.

تحرير 10798 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أعلى الطرق

ونجحت الحملات المرورية خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية، عن تحرير 10798 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 6588 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و107 مخالفات سير بدون ترخيص و12 مخالفة موقف عشوائي و86 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و21 مخالفة دراجة نارية و7مخالفة لشروط الترخيص.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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