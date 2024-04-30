النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بالمعادي

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق هائل شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بمنطقة المعادي، وتمت السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مطعم مأكولات شهير في المعادي.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت أمس من السيطرة على حريق مصنع ملابس بمدينة نصر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل مصنع للملابس بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.