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حوادث

ضبط قائد سيارة لقيادة برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالغربية

ضبط قائد سيارة،فيتو
ضبط قائد سيارة،فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بالقيادة بسرعة عالية وتشبث شخصان بجانبيها بالغربية معرضًا حياتهما والمواطنين للخطر. 


 ضبط قائد سيارة لقيادة برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالغربية 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن قيام قائد سيارة بالقيادة بسرعة عالية وتشبث شخصان بجانبيها بطريق طنطا بالغربية معرضًا حياتهما والمواطنين للخطر. 

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بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها. 
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المذكور والمركبة.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية تعريض حياة المواطنين للخطر تداول مقطع فيديو

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