عضو الإسماعيلي: عودة رباعي الدراويش ستمثل قوة كبيرة أمام الأهلي

أكد محمد جمال، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن مباراة فريق الإسماعيلي والأهلي يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز تعد قمة خاصة مهما كانت ظروف الفريقين بجدول المسابقة.

وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن العفو عن الرباعي محمد هاشم وباسم مرسي وكريم عرفات وأحمد محسن سيمثل قوة كبيرة للفريق أمام الأهلي من الناحية الفنية".

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وتابع جمال: "مجلس الاسماعيلي أنهى مستحقات العديد من لاعبيه القدامى ونسعى لحل أزمة الإيفواري جان موريل في الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الاهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة



وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في السابعة مساء الأربعاء القادم.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمصطفى شوبير في حراسة المرمى أمامه عمر كمال عبد الواحد ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وفي الأمام رضا سليم وبيرسي تاو وكهربا.

تأجيل 3 مباريات للأهلي



ينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

حسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.



والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.