أخبار الرياضة اليوم: ياسر إبراهيم يعود لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.. وحقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي ‏أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء ‏المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وانتظم مدافع الفريق في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بمزق في ‏العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.‏

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واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على جاهزية ياسر إبراهيم، بعد انتهائه ‏من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

كشف صحفي "ديلي ميل" الإنجليزية، إيان ليدمان، أن النجم المصري محمد صلاح يبدو وكأنه نادم على عدم الرحيل عن صفوف ليفربول، الصيف الماضي.

جاءت تصريحات إيان ليدمان بعد الموقف المثير الذي وقع بين محمد صلاح والمدرب يورجن كلوب، خلال مباراة ليفربول ووست هام السبت الماضي.

واستضاف ملعب "لندن الأولمبي" مباراة الفريقين في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.

ولم يتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي، حيث دفع به كلوب في الدقيقة 81، وهو ما جعل المصري يستشيط غضبًا قبل نزوله.

يواجه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أزمة قبل مواجهة انبي بعد غد الأربعاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة انبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

ويعد الثلاثي من العناصر الأساسية للفريق وغيابهم يمثل أزمة حقيقية تواجه المدير الفني لذلك حرص علي تجهيز البدائل لهؤلاء الثلاثي.

ومن المنتظر الدفع بإسلام عيسى لتعويض غياب رمضان صبحي اما لاكاي وحافظ فيعوض غيابهما فيستون ماييلي وأحمد سامي

أقدم نادي ليفربول الإنجليزي على خطوة جديدة في طريقه نحو التعاقد مع المدير الفني الجديد، الذي سيخلف الألماني يورجن كلوب بنهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق بأن النادي الإنجليزي توصل لاتفاق مع نظيره الهولندي فينورد، يقضي بالتعاقد مع مدربه أرني سلوت.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، أن ليفربول وفينورد وقعا كافة الوثائق الخاصة بالاتفاق الخاص بالمدرب الهولندي أرني سلوت.

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إقامة قرعة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر في نسختها بالموسم الحالي 2023 - 2024 لتقام بمقر اتحاد الكرة يوم الخميس المقبل في تمام الثانية ظهرا.

ويحمل الأهلي لقب بطولة كأس مصر في نسختها الماضية بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في مارس الماضي.

خالد بو طيب، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، آخر تطورات ملف وقف القيد بسبب قضية اللاعب المغربي خالد بو طيب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك تفاوض مع محامي اللاعب خالد بو طيب لجدولة المبلغ المستحق علي نادي الزمالك.

وأضاف: أمامنا 3 شهور للتفاوض مع محامي خالد بو طيب ونسعى لحل المشكلة مع اللاعب المغربي.

رصدت عدسة فيتو بكاء أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة بعد الفوز على لافيينا 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد المحلة في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وسجل هدفي غزل المحلة خالد الاخميمي وبسام وليد في الدقيقة 18 , 58 وسجل هدف لافيينا يوسف فهد في الدقيقة الأولى من اللقاء.

أرسل نادي المقاولون العرب خطابا رسميا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام الرئيسية ولجنة المسابقات للاحتجاج على طاقم تحكيم مباراة المقاولون وسموحة في الجولة 20 للدوري المصري الممتاز والتي كان يديرها الحكم وائل فرحان وطالب نادي المقاولون العرب بإعادة المباراة لمخالفة القانون في تنفيذ ركلة جزاء الفريق في الدقائق الأخيرة.

مصطفى شلبي، دافع أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن لاعب الفريق الأبيض بعد حركة الاحتفال المسيئة له عقب تسجيله هدفا في مباراة دريمز الغاني.

وقال “سالم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: مصطفى شلبي لاعب محترم ومهذب جدا وتعرض لضغوط شديدة بعد العودة من الإصابة لذلك هو يريد إثبات إمكانياته وقدراته ودوره بالفريق.

تعرض اللاعب أيمن برقوق المحترف بصفوف فريق هيرتا برلين الألماني، لعلقة ساخنة داخل أحد الملاهي الليلية في مدينة برلين بألمانيا.

وبحسب وسائل إعلامية ألمانية، فإن اللاعب تلقى ضربا مبرحا نتج عنها إصابات وجروح في الوجه، وتم نقل لاعب خط وسط المنتخب المغربي السابق، إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنه من المرجح أن يغيب برقوق عن بقية مباريات الموسم، نظرا للإصابات البليغة التي تعرض لها خلال الاعتداء.