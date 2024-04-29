تغيبه عن الملاعب، لاعب منتخب المغرب يتلقى علقة ساخنة بأحد ملاهي برلين

تعرض اللاعب أيمن برقوق المحترف بصفوف فريق هيرتا برلين الألماني، لعلقة ساخنة داخل أحد الملاهي الليلية في مدينة برلين بألمانيا.

وبحسب وسائل إعلامية ألمانية، فإن اللاعب تلقى ضربا مبرحا نتج عنها إصابات وجروح في الوجه، وتم نقل لاعب خط وسط المنتخب المغربي السابق، إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنه من المرجح أن يغيب برقوق عن بقية مباريات الموسم، نظرا للإصابات البليغة التي تعرض لها خلال الاعتداء.

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هيرتا برلين يكشف طبيعة إصابة أيمن برقوق

وأكد هيرتا برلين الهجوم على برقوق وقال في بيان رسمي: “شعرنا بالفزع عندما علمنا أن أيمن برقوق تعرض لهجوم جسدي في ملهى ليلي”.

وأضاف: “برقوق أجرى عملية جراحية ناجحة أمس الأحد، لكن لن يكون متاحًا في الوقت الحالي، نتمنى لك الشفاء العاجل يا أيمن، نحن نفكر فيك”.

وانضم الدولي المغربي إلى هيرتا برلين على سبيل الإعارة في يناير من نادي ماينز الألماني حتى 30 يونيو المقبل.

بيان نادي هيرتا برلين/ فيتو

هاري كين يسعى لمعادلة رقم ليفاندوفسكي

من جهة أخرى، يتمسك هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بالأمل في معادلة الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق البافاري السابق وبرشلونة الحالي، كأفضل هداف في موسم واحد بالبوندسليجا.

وسجل كين ثنائية، فاز بها بايرن أمس على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (2-1) في ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة رقم 31 من الدوري الألماني.

ورفع الدولي الإنجليزي رصيده بذلك إلى 35 هدفًا في البوندسليجا، قبل 3 جولات من النهاية، بينما يملك ليفا الرقم القياسي، حيث أحرز 41 هدفًا في ذات المسابقة، خلال موسم (2020 - 2021).

وعن ذلك، قال كين، في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا": "الأمر يبقى ممكنًا، لكن يجب علي الإسراع.. أحتاج إلى تسجيل بعض الأهداف في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف: "كما قلت، الأمر في متناول اليد، لكنه يعتمد على ما سيحدث في المباريات الثلاث الأخيرة".

وفي الجولات الثلاث المتبقية من البوندسليجا، سيحل العملاق البافاري ضيفا على شتوتجارت وهوفنهايم، بينما يستقبل فولفسبورج في أليانز أرينا.

ويستعد بايرن ميونخ حاليا لاستضافة ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر هاري كين لاعب بايرن ميونخ وقائد المنتخب الإنجليزي وهدافه التاريخي، السباق لأن يصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا) يفوز بالحذاء الذهبي كهداف الدوري المحلي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الحالي.

ورفع كين رصيده من الأهداف في البوندسليجا إلى 35، متفوقا على النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان الإيطالي.

كين يسير علي خطي مولر وليفاندوفسكي

وظهرت جائزة الحذاء الذهبي على مستوى القارة الأوروبية للمرة الأولى في موسم 1967-1968، لكن الرابطة الأوروبية للإعلام الرياضي أصبحت الجهة المخولة بمنح الجائزة منذ عام 1997.

وحصل لاعبان فقط في البوندسليجا على جائزة الحذاء الذهبي على مدار التاريخ، وكلاهما من بايرن ميونخ، وهما جيرد مولر في موسمي 1969-1970 و1971-1972 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في موسمي 2020-2021 و2021-2022.

ويبلغ متوسط تسجيل كين هدفا كل 80 دقيقة وينفرد بصدارة قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 33 هدفا يليه الغيني سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت برصيد 25 هدفا، ثم البلجيكي لويس أوبيندا هداف لايبزج برصيد 23 هدفا.

وفاز هالاند النجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر كين قائمة المرشحين للحذاء الذهبي برصيد 33 هدفا و66 نقطة، يليه جيراسي برصيد 25 هدفا و50 نقطة، ثم مبابي برصيد 24 هدفا و48 نقطة في المركز الثالث.

يليهم مارتينيز في المركز الرابع برصيد 23 هدفا و46 نقطة، أوبيندا في المركز الخامس برصيد 46 نقطة و23 هدفا، ثم هالاند في المركز السادس برصيد 40 نقطة و20 هدفا.