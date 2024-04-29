ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد لخلافة يورجن كلوب

أقدم نادي ليفربول الإنجليزي على خطوة جديدة في طريقه نحو التعاقد مع المدير الفني الجديد، الذي سيخلف الألماني يورجن كلوب بنهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق بأن النادي الإنجليزي توصل لاتفاق مع نظيره الهولندي فينورد، يقضي بالتعاقد مع مدربه أرني سلوت.

توقيع عقود مدرب ليفربول الجديد

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، أن ليفربول وفينورد وقعا كافة الوثائق الخاصة بالاتفاق الخاص بالمدرب الهولندي أرني سلوت.

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وأضاف: "سيتطلب الأمر بعض الوقت، لحين الإعلان الرسمي، والمخطط له هذا الأسبوع بعد إتمام كافة تفاصيل الصفقة".

وتقرر أن يدفع ليفربول 7.7 مليون جنيه إسترليني نظير كسر عقد سلوت، على أن يحصل النادي الهولندي على 1.7 مليون أخرى على هيئة حوافز إضافية، بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

واستقرت إدارة ليفربول على سلوت بعد ترشيح عدة أسماء لخلافة المدرب الألماني، الذي أعلن رحيله عن ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الحالي.

مصير محمد صلاح مع ليفربول

كشف تقارير انجليزية عن مصير محمد صلاح لاعب ليفربول، مع الريدز بعد مشادته مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق، والتي كانت حديث العالم في الأيام الماضية.

الصحفي الإنجليزي الموثوق ديفيد أورنستون، في مقال نشرته صحيفة ذا أثليتيك الإنجليزية: “ليفربول يخطط لبقاء محمد صلاح، هم يريدون أن يكون اللاعب جزءًا من القوام الأساسي داخل الفريق في الفترة المقبلة، محمد صلاح لا يعطي أي دليل عن رغبته في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة، وهو ما يتماشى مع إدارة نادي ليفربول”.

واضاف الصحفي ديفيد أورنستون: "لن يكون هناك قلقا في إدارة نادي ليفربول من الخلاف الأخير الذي دار بين كلوب مع صلاح في المواجهة الأخيرة، كما أن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول سيجعل الأمر يمر سريعًا.

فيما كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول وضع الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعب فريق ليدز يونايتد، بديلا لتعويض محمد صلاح لاعب الريدز، حال رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل محمد صلاح فى مشادة كلامية مع الألماني يورجن كلوب خلال مواجهة وست هام وليفربول، وتشير التقارير الإنجليزية إلى إمكانية رحيله عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن ليفربول حدد أحد الأسماء من أجل تعويض محمد صلاح الصيف القادم حال رحيله، وهو الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعب نادي ليدز يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق التحليل الفني بنادي ليفربول أبدوا إعجابهم بقدرات صاحب الـ22 عامًا بعد المستوى الذى قدمه مع ليدز يونايتد على مدار الموسم الحالي.

وساهم سامرفيل في 30 هدفًا خلال الموسم الحالي مع ليدز يونايتد في مختلف البطولات، بعدما سجل 20 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى، مما جعله محط أنظار عديد الأندية.