أزمة ببيراميدز قبل مواجهة إنبي بالدوري المصري

يواجه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أزمة قبل مواجهة انبي بعد غد الأربعاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة انبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

ويعد الثلاثي من العناصر الأساسية للفريق وغيابهم يمثل أزمة حقيقية تواجه المدير الفني لذلك حرص علي تجهيز البدائل لهؤلاء الثلاثي.

ومن المنتظر الدفع بإسلام عيسى لتعويض غياب رمضان صبحي اما لاكاي وحافظ فيعوض غيابهما فيستون ماييلي وأحمد سامي

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موعد مباراة بيراميدز وإنبي

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره إنبي في السابعة من مساء الأريعاء المقبل، علي استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه خلال مباراة البنك الأهلي ويغيب بسببه عن مباراتي انبي وفيوتشر.

فيما حصل الثنائي فخري لاكاي وكريم حافظ على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة البنك الأهلي وبالتالي يغيبا أمام انبي للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 1_0

المقاولون ضد سموحة 0_1

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة