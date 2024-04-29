لحظة بكاء أحمد عيد بعد فوز غزل المحلة على لافيينا والاقتراب من الصعود (فيديو)

رصدت عدسة فيتو بكاء أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة بعد الفوز على لافيينا 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد المحلة في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وسجل هدفي غزل المحلة خالد الاخميمي وبسام وليد في الدقيقة 18 , 58 وسجل هدف لافيينا يوسف فهد في الدقيقة الأولى من اللقاء.

نتائج مباريات اليوم في الجولة الثامنة من دوري المحترفين

بتروجيت ضد وادي دجلة 3-1.

غزل المحلة ضد لافيينا 2-1

القناة ضد السكة الحديد 3-0.

طنطا ضد حرس الحدود 0-1.

راية ضد بروكسي 1-1.

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وكان فريق بتروجت خطف تذكرة التأهل الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما اشتعل الصراع بين غزل المحلة الوصيف برصيد 49 نقطة وحرس الحدود (48 نقطة) على البطاقة الثانية للتأهل المباشر إلى الممتاز، على أن يخوض صاحب المركز الثالث دورة للترقي مع أوائل مجموعات دوري القسم الثاني.

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين

بروكسي ضد بتروجت 1-1

غزل المحلة ضد راية 0-0

حرس الحدود ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد ضد طنطا 0-1

وادي دجلة ضد القناة 1-1

نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين

القناة ضد بروكسي 2-0

طنطا ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد السكة الحديد 2-2

حرس الحدود ضد غزل المحلة 1-1

بتروجت ضد راية 3-0

نتائج مباريات الجولة الخامسة في دوري المحترفين

بروكسي ضد طنطا 1-0

غزل المحلة ضد بتروجت 2-2

السكة الحديد ضد حرس الحدود 0-0

راية ضد القناة 1-0

وادي دجلة ضد لافيينا 1-2

نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة الصعود بدوري المحترفين

لافيينا إف سي ضد بروكسي 2-0.

السكة الحديد ضد غزل المحلة 1-1.

طنطا‏ ضد راية 3-0.

القناة ضد بتروجت 0-1.

حرس الحدود ضد وادي دجلة 1-1.

نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري المحترفين

بروكسي ضد حرس الحدود 0-1.

وادي دجلة ضد السكة الحديد 3-1.

راية ضد لافيينا 2-1.

بتروجت ضد طنطا 2-1.

غزل المحلة ضد القناة 2-0.

نتائج مباريات الجولة الثانية مجموعة الصعود في دوري المحترفين

السكة الحديد ضد بروكسي 2-0.

وادي دجلة ضد غزل المحلة 0-0.

حرس الحدود ضد راية 1-1.

لافيينا ضد بتروجيت 1-1.

طنطا ضد القناة 1-0.

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين “مجموعة الصعود”

بروكسي ضد وادي دجلة 1-0.

راية ضد السكة الحديد 0-2.

بتروجت ضد حرس الحدود 1-1.

القناة ضد لافيينا 0-1.

غزل المحلة ضد طنطا 3-0.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

كما يشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاثة أندية من المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.