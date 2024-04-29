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رياضة

نادي الزمالك: نتفاوض مع محامي خالد بو طيب لحل أزمة وقف القيد

خالد بو طيب لاعب
خالد بو طيب لاعب نادي الزمالك، فيتو

خالد بو طيب، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، آخر تطورات ملف وقف القيد بسبب قضية اللاعب المغربي خالد بو طيب.

التفاوض مع محامي خالد بو طيب

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك تفاوض مع محامي اللاعب خالد بو طيب لجدولة المبلغ المستحق علي نادي الزمالك.

حل مشكلة خالد بو طيب 

وأضاف: أمامنا 3 شهور للتفاوض مع محامي خالد بو طيب ونسعى لحل المشكلة مع اللاعب المغربي.

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سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب

 تلقى نادي الزمالك صباح الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

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وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.

وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي.

ويؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، على أنه سيعمل جاهدًا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علمًا بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.

ويشدد المجلس على أنه لن يدخر جهدًا أو وقتًا أو مالًا في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره.

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