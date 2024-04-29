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رياضة

حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول، صحفي إنجليزي يفسر غضب الفرعون

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف صحفي "ديلي ميل" الإنجليزية، إيان ليدمان، أن النجم المصري محمد صلاح يبدو وكأنه نادم على عدم الرحيل عن صفوف ليفربول، الصيف الماضي.

جاءت تصريحات إيان ليدمان بعد الموقف المثير الذي وقع بين محمد صلاح والمدرب يورجن كلوب، خلال مباراة ليفربول ووست هام السبت الماضي.

واستضاف ملعب "لندن الأولمبي" مباراة الفريقين في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.

ولم يتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي، حيث دفع به كلوب في الدقيقة 81، وهو ما جعل المصري يستشيط غضبًا قبل نزوله.

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واندفع محمد صلاح غاضبًا ناحية كلوب، على خط التماس، في حين حاول داروين نونيز تهدئة الموقف بينهما.

وما زاد الطين بلة هو ما صرح به محمد صلاح بعد المباراة، حيث أكد أنه إذا تحدث، ستشتعل النار أكثر، مما يثير الغموض حول طبيعة علاقته في الوقت الحالي بـ كلوب.

 

ندم محمد صلاح على عدم الذهاب إلى السعودية 

من جهة أخرى، يرى الصحفي الشهير إيان ليدمان أن محمد صلاح يظهر وكأنه نادم على عدم مغادرة ليفربول الصيف الماضي، عندما تقدم نادي اتحاد جدة بغرض خرافي لاستقطابه إلى الدوري السعودي.

 

وقال إيان ليدمان في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أتساءل قليلًا عما إذا كان صلاح يشعر بالإحباط كشخص يشعر أنه اتخذ قرارًا سيئًا في الصيف الماضي".

وأضاف: "عندما بدأنا في إجراء هذا البودكاست في أغسطس قرب نهاية فترة الانتقالات، كان هناك الكثير من الحديث عن ذهاب صلاح إلى المملكة العربية السعودية، أليس كذلك؟".

وواصل:"حتى الموعد النهائي كان هناك ذعر في الأنفيلد بشأن رحيل محمد صلاح، لم يرحل، وأتساءل الآن ما إذا كان يفكر (حسنًا، لقد بقيت، وأظهرت القليل من الولاء، وكل ما علي أن أظهره هو ميدالية كأس كاراباو وموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز سقط من الهاوية)".

وأردف: "أنا لا أقول إن هذا صحيح، لكنني أتساءل عما إذا كان هذا في ذهنه قليلًا، ولهذا السبب نرى محمد صلاح الذي لا نعرفه على أرض الملعب".

واختتم: "صلاح يبدو لي في الوقت الحالي وكأنه رجل ربما يشعر أنه اتخذ القرار الخاطئ في الصيف الماضي".

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