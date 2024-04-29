السيطرة على حريق مصنع كبريت بالحوامدية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع كبريت بالحوامدية.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع كبريت بالحوامدية.
السيطرة على حريق مصنع كبريت بالحوامدية
ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء، لسيطرة على الحريق.
وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق اندلع في الطابق الأول داخل مصنع كبريت، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المناطق المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.