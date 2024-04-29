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حوادث

السيطرة على حريق مصنع كبريت بالحوامدية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مصنع كبريت بالحوامدية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع كبريت بالحوامدية.

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وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع كبريت بالحوامدية.

 

السيطرة على حريق مصنع كبريت بالحوامدية

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء، لسيطرة على الحريق.

وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق اندلع في الطابق الأول داخل مصنع كبريت، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المناطق المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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