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حوادث

ضبط 32 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط الأسعار

دقيق،فيتو
دقيق،فيتو

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 32 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط الأسعار

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضبط خلالها حوالي 32 طن دقيق "أبيض- بلدي مدعم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارا العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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