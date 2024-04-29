ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

قضايا اتجار بالنقد الأجنبى

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.