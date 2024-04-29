ضبط 32 مخالفة تموينية في قنا

أوضح حسن القط وكيل وزارة التموين بــ محافظة قنا أن المديرية شنت حملات على نطاق واسع على مستوي جميع الإدارات التموينيه وأن الحملات أسفرت عن عدد من المحاصر.

الرقابة التموينية

تم ضبط ٩ أطنان و٧٠٠ كجم دقيق بلدي مدعم لإعادة طحنه وبيعه في السوق السوداء على أنه دقيق فاخر وبمدينة نجع حمادي تحرير ٢ محضرعدم اعلان عن الأسعار، وبمركز نقادة ٤ تقرير تصرف في ٤ اجولة دقيق مخابز، وتقرير خبز غير مطابق للمواصفات، و٢ تقرير عدم اعلان عن قائمة التشغيل، وبمركز قفط ٤ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار،وبمركز قنا ٢ محضر مخبز سياحي نقص في وزن الخبز السياحي، وبمركز قوص ٤ محاضر جنح عدم اعلان عن الأسعار،وبمركز دشنا ٢ محضر مخبز سياحي بيع خبز سياحي بأزيد من السعر، ٩ محاضر عدم الاعلان عن الأسعار،وبمركز فرشوط ٤ محاضر عدم اعلان عن الأسعار متنوعة.

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