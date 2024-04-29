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انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في الجيزة

الخضروات والفاكهة،فيتو
الخضروات والفاكهة،فيتو

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في السادس من اكتوبر، مشيرة إلى انخفاض أسعار عددا من المعروضات.

أسعار الخضراوات 

وأكدت محافظة الجيزة أن البيع داخل سوق الجملة السادس من أكتوبر للجملة والقطاعي بنفس الأسعار.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، أن انخفاض الأسعار للخضراوات أو الفاكهة متوقف على آليات العرض والطلب.

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انخفاض أسعار الخضراوات 


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون": "الأسعار نزلت بشكل ملحوظ وعندنا البصل وصل سعره من 13 إلى 15 جنيهًا للكيلو، البطاطس وصل سعرها إلى 14 جنيهًا، الطماطم سعرها بحد أقصى 10 جنيهات للكيلو".

آلية العرض والطلب

وتابع: "عندنا إتاحة كبيرة في المنتجات الزراعية، وده أكيد هيساعد في خفض أسعارها"، لافتًا إلى أن "آليات العرض والطلب وفقًا لأسعار استرشادية ساعد على الكثير من ضبط الأسعار، ويخلي فيه شفافية ويزود وعي المواطن اللي لو تاجر رفع سعر سلعة إحنا بنقوله بلاش تشتريها منه وشوف واحد غيره".

مشكلة الحلقات الوسيطة

وحول السر وراء ارتفاع الأسعار مقارنة من بيعها من قبل الفلاح وصولًا إلى المواطن، أوضح أن الحلقات الوسيطة هي السبب، مرددًا: "بنحاول نقلل من الحلقات الوسيطة ولكن لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن في ظل المعروض من الإنتاج إحنا بنتوسع في المشروعات الزراعية، مما ينعكس على المواطن وضبط مسألة الأسعار".

وواصل حديثه قائلا: "مبقاش فيه احتكار لوجود معروض أكبر وده هيساعدني في وجود منافسة واللي بعدها هتقل الأسعار بالضرورة".

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اسعار الخضراوات محافظة الجيزة اسعار الخضراوات والفاكهة سوق الجملة في السادس من اكتوبر
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