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اقتصاد

توزيع شهادات التقدير على المتميزين بالدورات التدريبية خلال عمومية غرفة الملابس

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

قام الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات  وبحضور المهندسة بهية نظيم والمهندس  ايهاب العسكري عضوى مجلس ادارة الغرفة، بتوزيع شهادات التقدير علي عدد من  المتميزين والحاضرين للدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة خلال العام المنقضي في مختلف التخصصات وبحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية  والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة. 

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تركيز الدورات على هذه المجالات  


وقالت بهية نظيم، إن الغرفة حرصت علي تنظيم دورات في المجالات التي يحتاجها القطاع ومن أهمها التسويق الالكتروني والذي يساهم في تنشيط المبيعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وشهدت تلك الدورات اقبالا كبيرا من الاعضاء نظرا لفائدتها الكبيرة وقد تناولت الدورة أربع مستويات تدريبية وباجمالي 24 ساعة تدريبية.

 

دورات تدريبية عن تحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية


و أشار المهندس ايهاب العسكري عضو مجلس ادارة الغرفة، الي تنظيم الغرفة  لدورات تدريبية  عن " تحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية" بمحافظتي الاسكندرية وبورسعيد وبحضور اكثر من 100 متدرب من العاملين بالقطاع  للتعريف بأحدث التطورات في النظام التجاري العالمي واللوائح والقوانين المنظمة للتصدير،والمهارات المطلوبة وفتح أسواق جديدة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لتحقيق التنمية المستدامة لصادرات القطاع.


وشدد الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة علي التطوير الاداري للغرفة والتنوع في  تقديم الخدمات  لكافة الاعضاء في أسرع وقت وباستخدام كافة وسائل التواصل الحديثة والعمل علي تطوير قاعدة بيانات الاعضاء وأهمية التواصل المباشر مع اصحاب المصانع ونشر كافة الخدمات وتلقي كافة الاستفسارات وحلها بالتعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية المختصة.

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