أخبار الاقتصاد: نادي نجيب: سوق الذهب يعاني الركود رغم تراجع الأسعار، شعبة الأدوات الصحية: 75% من القطاع تصنيع محلي وهذا نجاح لمبادرة توطين الصناعة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

شعبة الأدوات الصحية: 75% من القطاع تصنيع محلي وهذا نجاح لمبادرة توطين الصناعة

أكّد فوزى عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية أن هناك خطوات إيجابية جيدة كبيرة فى توطين الصناعة، في قطاع الأدوات الصحية من خلال التحول من الاستيراد للتصنيع بدأ بالمستوردين وتجار الأدوات الصحية، خاصة مع الظروف الاستثنائية العالمية التى أثرت على الاقتصاديات العالمية، وهناك نجاحات كبيرة تحققت فى التصنيع ؛ مما أدّى إلى تراجع نسب الاستيراد بصورة هائلة وأكثر من المتوقع.

نصنع فى مصر نحو 75 % من الأدوات الصحية

وأضاف: وأصبحنا نصنع فى مصر نحو 75 % من الأدوات الصحية، والـ25 % التى يتم استيرادها تنقسم إلى 5 % منتج نهائى، و20 % مستلزمات إنتاج، وهو ما يؤكد نجاح المبادرة الرئاسية " توطين الصناعة".

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غرفة الجيزة: تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 20% باستثناء التكييفات

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار السيارات المستوردة يجب أن تنخفض بنسب أعلى من التي تم الإعلان عنها حتى الآن، نظرا للتراجع الكبير في مستويات التكلفة، بعد انخفاض سعر صرف الدولار لمستوى 47 جنيها مقارنة بمستويات تجاوزت 65 جنيها في السوق الموازية قبل تعويم سعر الصرف فى مارس الماضي.





أكد الشاهد أن البنوك تقوم حاليا بتدبير الدولار إلى جميع الشركات والمستوردين بسعر منخفض عن الأسعار المتداولة للعملة قبل تحرير سعر الصرف، ما ساهم في حدوث انخفاضات كبيرة في أغلب السلع وخاصة التي كانت مقومة على سعر الصرف في السوق الموازية، مضيفا أن أسعار السيارات المستوردة من الخارج مازالت تباع بسعر أعلى من تكلفتها الحقيقية.

نادي نجيب: سوق الذهب يعاني الركود رغم تراجع الأسعار

أكد نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق يشهد حالة من الركود الشديد فى المبيعات خلال الفترة الحالية داخل الأسواق رغم التراجع فى الأسعار.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق وأحد تجار الصاغة، فى تصريحات خاصة، أن الفترة الماضية شهدت التزامات الأسر المصرية من مصروفات شهر رمضان والعيد والدراسة وكلها أمور تقيد الأسرة المصرية عن التوجه لشراء الذهب.