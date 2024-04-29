الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحور 26 يوليو وشارعي الهرم ورمسيس وكورنيش النيل

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، فيتو

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأثنين، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

حالة الطرق اليوم 29 أبريل  2024

ورصدت المتابعة الميدانية زحامًا مروريًّا  بكوبرى القبة ونفق العروبة، محور 26 يوليو، الطريق الدائرى الأوسطى، شارع السودان،  كوبرى 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعى الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

Advertisements

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الأسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الطرق اليوم المرور اليوم حالة الطرق اليوم حالة المرور حالة المرور اليوم حركة السيارات حركة المركبات حركة المرور

مواد متعلقة

تحرير 318 مخالفة للمحال لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المحافظات

ضبط 375 تاجر مخدرات و45 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

رادارات المرور تحرر 12 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

حبس صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة

أخبار الحوادث اليوم، حريق داخل مصنع، حملة أمنية على قرى القوصية، فنانة شهيرة تحرر محضرا ضد شركة تصوير

رفضت العودة لعصمته، مندوب مبيعات يطعن طليقته في الشيخ زايد

بهدف الاحتكار، ضبط 135 ألف عبوة سجائر مهربة في مخزن بالظاهر

الأمن الاقتصادى يضبط 51 سيارة لذوى الإعاقة مهربة جمركيا

ads

الأكثر قراءة

تتحدث عن العوضي وتناولت الفسيخ، مفاجآت حلقة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز وانخفاض البتلو والضأن في الأسواق

الجيزة تنظم اليوم ملتقى توظيف بجهاز تشغيل الشباب

بالمواعيد، تعرف على مباريات الأهلي قبل موقعة الترجي بنهائي أفريقيا

اليوم، الحكم على مرتضى منصور في قضية سب السيدة لمياء خيري

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

منوعات

المزيد

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

ليبيا، حبس مسئول بإذاعة القرآن الكريم بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دينار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads