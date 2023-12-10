الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمطروح

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غرب مطروح، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث. 

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 25 غرب مدينة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث. 

وكشف الفحص الأولي إصابة 14 شخصا من مستقلي السيارة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام  لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة. 

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من جانبه، قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات وجاهزة لاستقبال أي طارئ.

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