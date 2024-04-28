الأحد 28 أبريل 2024
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صحة ومرأة

فوائد البنجر، قدميه عصير ومقبلات حفاظا على صحة أسرتك

فوائد البنجر، فيتو
فوائد البنجر، فيتو

فوائد البنجر، البنجر من الخضروات الشهيرة التى لها لون مميز واستخدامات عديدة حيث يدخل فى صناعة الألوان الغذائية وله استخدامات طبية وتجميلية.

وفوائد البنجر، عديدة وله قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي ما يجعله فعالا فى علاج أنيميا فقر الدم والوقاية منها.

وتناول البنجر باستمرار لا يحمى من أنيميا فقر الدم فقط بل يعزز من نضارة البشرة وجمالها ويؤخر علامات الشيخوخة على البشرة.

أهمية البنجر 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البنجر من الخضروات المهمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وله لون مميز وفاعلية كبيرة فى علاج أنيميا فقر الدم، لذا من الضروري أن تقدمه الأمهات كثيرا كعصير أو فى السلطة أو كمقبلات حفاظا على صحتهم ونموهم بشكل صحى.

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القيمة الغذائية الموجودة في البنجر 

وأضاف السيد، أن البنجر له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل مضادات الأكسدة وفيتامين سي والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين أ.

فوائد البنجر، فيتو 

فوائد البنجر 

وتابع، أن من فوائد البنجر التى تدفعنا لتناوله يوميا حفاظا على الصحة:-

  • يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.
  • مهم لصحة الصغار حفاظًا على صحتهم ونموهم بشكل صحي وحمايتهم من الإصابة بأنيميا فقر الدم.
  • مهم للرياضيين قبل التمرين لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.
  • يساعد على الوقاية من أمراض السرطان لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع وجود الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.
  • مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد في تغذيتها ونمو الجنين بشكل صحي كما يقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.
  • يخفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي تناوله مهم لمرضى السكر.
  • يساعد على علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وكذلك فيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • يساعد على الاسترخاء ويقلل التوتر ويحسن المزاج وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب.
  • يساعد على إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية ويساعد فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
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