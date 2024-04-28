فوائد الميرمية الصحية، تحمي من أعراض انقطاع الطمث والزهايمر

فوائد الميرمية، مذهلة ومتعددة، وبشكل خاص بالنسبة للنساء، فتناولها كمشروب دافي، بانتظام، يحسن عمل كل أجهزة الجسم، كما انها من المشروبات النسائية الهامة خلال فترة الحيض، وكذلك بعد انقطاع الطمث.



فوائد الميرمية للصحة



وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الميرمية مذهلة، فهي من الأعشاب الطبيعية المفيدة للصحة وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

تعزيز القدرات العقلية والوقاية من الزهايمر

تحتوي الميرمية على مركبات مضادة للأكسدة تحمي خلايا الدماغ من التلف.

تحفز إفراز النواقل العصبية التي تُحسّن الذاكرة والتركيز.

قد تُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

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مضاد للالتهابات والحساسية

تُخفف من آلام التهاب المفاصل والتهاب العضلات.

تُعالج التهابات الجهاز الهضمي.

تُقلل من أعراض الحساسية.

تعزيز صحة القلب وخفض الكولسترول

تقلل من ضغط الدم.

تحسّن من تدفق الدم.

تخفض من مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

تعزيز صحة الجلد

تعالج حب الشباب والتهابات الجلد.

تُؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

تعزز نمو الشعر وتُقاوم التساقط.

تعزيز المناعة وتقويتها

تُقاوم البكتيريا والفيروسات.

تُعالج نزلات البرد والإنفلونزا.

تُسرّع من التئام الجروح.

علاج مشكلات الطمث

تُخفف من الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

تُنظم الدورة الشهرية.

تُحسّن من الحالة المزاجية.

تُعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ.

تُساعد على إنقاص الوزن.

تُعزز صحة الفم والأسنان.

خفف من آلام الدورة الشهرية.

طريقة الاستخدام

يمكن شرب شاي الميرمية عن طريق غلي أوراقها في الماء.

يمكن إضافة الميرمية إلى الطعام كنوع من التوابل.

يمكن استخدام زيت الميرمية موضعيًا على الجلد.



الميرمية

فوائد الميرمية للبشرة

أضافت الدكتورة هدى، أن فوائد الميرمية للبشرة مميزة، فهي من الأعشاب العطرية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية والتجميلية، وتتمتع بخصائص مميزة تُفيد البشرة بشكل خاص، ونذكر من أهم فوائدها:

مقاومة الشيخوخة

تُعد الميرمية غنية بمضادات الأكسدة مثل حمض الروزمارينيك، الذي يساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يُساهم في تأخير ظهور علامات التقدم في السن، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.



مكافحة حب الشباب

تتمتع الميرمية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، ممّا يساعد على علاج حب الشباب وتقليل الالتهابات والاحمرار.

كما تُساعد في تنظيم إفراز الزيوت الزائدة في البشرة، ممّا يُقلل من انسداد المسام وتكوّن الرؤوس السوداء.

تفتيح البشرة

تُساعد الميرمية على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك بفضل احتوائها على مواد فعّالة مثل حمض الروزمارينيك وحمض الساليسيليك.

كما تُساعد في التخلص من البقع الداكنة وآثار الحبوب.

ترطيب البشرة

تُساعد الميرمية على ترطيب البشرة وعلاج الجفاف، وذلك بفضل محتواها من فيتامين B6 وفيتامين C.

كما تُساعد في الحفاظ على مرونة البشرة ونعومتها.

تنظيف البشرة

تُستخدم الميرمية في تنظيف البشرة وإزالة الشوائب والأوساخ، وذلك بفضل خصائصها المُطهّرة.

كما تُساعد في تقليل حجم المسام.

طرق استخدام الميرمية للبشرة

غسول للوجه: تُغلى ملعقة كبيرة من أوراق الميرمية المجففة في كوب من الماء، ثم تُصفى وتُستخدم كغسول للوجه صباحًا ومساءً.

تونر للبشرة: تُخلط ملعقة صغيرة من زيت الميرمية مع كوب من ماء الورد، وتُستخدم كتونر لتنظيف البشرة وتوحيد لونها.

قناع للوجه: تُخلط ملعقة كبيرة من مسحوق أوراق الميرمية مع ملعقة كبيرة من العسل، وتُوضع على الوجه لمدة 15-20 دقيقة، ثم تُغسل بالماء الفاتر.

تحذيرات هامة

يُنصح بإجراء اختبار حساسية قبل استخدام الميرمية على البشرة، للتأكد من عدم وجود أي حساسية تجاهها.

يجب تجنب استخدام الميرمية من قبل النساء الحوامل والمرضعات.

