فوائد البردقوش للنساء، لعلاج تكيسات المبايض وتقلصات الرحم

فوائد البردقوش، يعد البردقوش نباتًا عطريًا ذا تاريخ طويل من الاستخدام في الطب التقليدي، وينمو البردقوش في بلاد الشام ومنطقة البحر المتوسط ويزخر بالعديد من الفوائد الصحية، لمختلف أجهزة الجسم؛ لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



فوائد البردقوش للنساء



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البردقوش للنساء، تعتمد على ما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية، والتي تستعرضها في السطور التالية:

فيتامينات: يحتوي البردقوش على فيتامينات A وC وE وK، بالإضافة إلى فيتامينات B مثل B6 وB12.

معادن: يحتوي البردقوش على معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك.

مضادات الأكسدة: يحتوي البردقوش على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

مركبات نباتية: يحتوي البردقوش على مركبات نباتية مثل الثيمول والكارفكرول، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

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وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البردقوش للنساء، تتمثل فيما يلي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحسن الهضم ويخفف من عسر الهضم والانتفاخ.

يسكن آلام المعدة ويعالج المغص.

يحسن الشهية.

يساعد في علاج قرحة المعدة.

تخفيف أعراض الجهاز التنفسي

يخفف من نزلات البرد والإنفلونزا.

يعالج التهاب الحلق والسعال.

يخفف من احتقان الأنف.

يساعد على طرد البلغم.

تعزيز صحة المرأة

يخفف من أعراض الدورة الشهرية مثل تقلصات الرحم وآلام الظهر.

ينظم الدورة الشهرية غير المنتظمة.

يساعد في علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

يحسن من صحة الرحم ويزيد من فرص الحمل.

الدعم المناعي

يعزز صحة الجهاز المناعي ويُقاوم العدوى بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.

يساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا عن طريق تخفيف أعراضها مثل احتقان الحلق والسعال.

صحة المفاصل

يخفف من آلام المفاصل والتهاب المفاصل.

يحسن من حركة المفاصل ويقلل من تيبسها.

صحة القلب

يحسن من صحة القلب ويُقلل من ضغط الدم.

يقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويزيد من مستويات الكوليسترول النافع (HDL).

الاسترخاء والتخفيف من التوتر

يساعد على الاسترخاء ويُخفف من التوتر والقلق.

يحسن من جودة النوم.

صحة البشرة

يعزز صحة البشرة ويُعالج حب الشباب.

يخفف من الالتهابات الجلدية ويُعالج الأكزيما والصدفية.

يستخدم كتونر طبيعي للبشرة.

صحة الشعر

يقوي الشعر ويُعالج تساقطه.

يعزز نمو الشعر ويُكثفه.

يعالج قشرة الرأس.



البردقوش وفوائده

طريقة استخدام البردقوش

يمكن شرب شاي البردقوش عن طريق غلي ملعقة صغيرة من أوراق البردقوش المجففة في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

يمكن إضافة البردقوش إلى الطعام كنوع من التوابل.

يمكن استخدام زيت البردقوش موضعيًا على الجلد.

الآثار الجانبية

قد يسبب البردقوش بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان والقيء والإسهال.

قد يسبب انخفاضًا في مستويات السكر في الدم.

قد يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص.



طريقة استخدام البردقوش

شاي البردقوش: تغلى ملعقة كبيرة من أوراق البردقوش المجففة في كوب من الماء لمدة 10 دقائق ثم تُصفى وتُشرب.

زيت البردقوش: يمكن استخدام زيت البردقوش موضعيًا لتخفيف آلام المفاصل والتهاب المفاصل، أو يضاف إلى زيت الاستحمام لتخفيف التوتر والقلق.

مكملات البردقوش: تتوفر مكملات البردقوش في شكل كبسولات أو أقراص.