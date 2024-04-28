أخبار الحوادث اليوم، حريق داخل مصنع، حملة أمنية على قرى القوصية، فنانة شهيرة تحرر محضرا ضد شركة تصوير

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء وعددًا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:

نشب حريق داخل مصنع شهير فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الأحد، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

Advertisements

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة استهدفت عددا من القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط لضبط حائزى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها.

حرر محامى وكيلًا عن فنانة شهيرة، محضرا ضد شركة يتهمها باقتحام فيلتها وتصوير مادة إعلانية بداخلها دون علمها بمنطقة شبرا منت بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.



ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب شركة وشقيقه، لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة.



أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهما والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وذلك لجلسة ٨ يونيو المقبل.

طالبة العريش ، أجلت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من بينهم بلوجر في واقعة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش لجلسة ٤ مايو المقبل.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من خالد سليمان أبوالعلا، والتى يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي لهيئة المفوضين.

قررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين و4 آخرين لاتهامهم بالتزوير وإرسال عدد من المبصرين لتمثيل ناد رياضي للمكفوفين في بطولة عالمية أقيمت في بولندا عام 2015، إلى جلسة 25 يونيو المقبل.

نجحت مباحث التموين، فى ضبط 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بقصد حجبها عن التداول بالأسواق داخل مخزن فى الظاهر.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ