أخبار الحوادث اليوم، حريق داخل مصنع، حملة أمنية على قرى القوصية، فنانة شهيرة تحرر محضرا ضد شركة تصوير
نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء وعددًا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:
نشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر
نشب حريق داخل مصنع شهير فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الأحد، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.
حملة أمنية على قرى القوصية لملاحقة تجار المخدرات
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة استهدفت عددا من القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط لضبط حائزى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها.
فنانة شهيرة تحرر محضرا ضد شركة للتصوير داخل مسكنها بدون علمها بـ شبرا منت
حرر محامى وكيلًا عن فنانة شهيرة، محضرا ضد شركة يتهمها باقتحام فيلتها وتصوير مادة إعلانية بداخلها دون علمها بمنطقة شبرا منت بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.
ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب شركة وشقيقه، لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة.
تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهما والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وذلك لجلسة ٨ يونيو المقبل.
تأجيل محاكمة المتهمين في نشر أخبار كاذبة بواقعة طالبة جامعة العريش
طالبة العريش ، أجلت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من بينهم بلوجر في واقعة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش لجلسة ٤ مايو المقبل.
قرار جديد في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من خالد سليمان أبوالعلا، والتى يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي لهيئة المفوضين.
أرسل مبصرين لبطولة عالمية، تأجيل محاكمة رئيس اتحاد رياضات المكفوفين بتهمة التزوير
قررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين و4 آخرين لاتهامهم بالتزوير وإرسال عدد من المبصرين لتمثيل ناد رياضي للمكفوفين في بطولة عالمية أقيمت في بولندا عام 2015، إلى جلسة 25 يونيو المقبل.
بهدف الاحتكار، ضبط 135 ألف عبوة سجائر مهربة في مخزن بالظاهر
نجحت مباحث التموين، فى ضبط 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بقصد حجبها عن التداول بالأسواق داخل مخزن فى الظاهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.