شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة استهدفت عددا من القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط لضبط حائزى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها.

حملة أمنية على قرى القوصية لملاحقة تجار المخدرات

أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (12 قضية) ضبط خلالها (6,143 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 3,480 كيلو جرام لمخدر الشابو).. بحوزة 12 متهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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