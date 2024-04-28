نشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر
نشب حريق داخل مصنع شهير فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الأحد، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.
حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.
ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، وفرض كردون أمنى فى محيط النيران فيما أصيب 3 عمال بحالات اختناق.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتجرى أعمال التبريد، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات لبيان أسباب وظروف الحريق.
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