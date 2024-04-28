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حوادث

نشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

حريق مصنع،فيتو
حريق مصنع،فيتو

نشب حريق داخل مصنع شهير فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الأحد، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل  حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

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ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، وفرض كردون أمنى فى محيط النيران فيما أصيب 3 عمال بحالات اختناق.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتجرى أعمال التبريد، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات لبيان أسباب وظروف الحريق.

 

 

 

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حريق داخل مصنع غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة السادس من أكتوبر غرفة عمليات النجدة ب

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