نشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

نشب حريق داخل مصنع شهير فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الأحد، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، وفرض كردون أمنى فى محيط النيران فيما أصيب 3 عمال بحالات اختناق.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتجرى أعمال التبريد، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات لبيان أسباب وظروف الحريق.

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