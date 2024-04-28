أرسل مبصرين لبطولة عالمية، تأجيل محاكمة رئيس اتحاد رياضات المكفوفين بتهمة التزوير

قررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين و4 آخرين لاتهامهم بالتزوير وإرسال عدد من المبصرين لتمثيل ناد رياضي للمكفوفين في بطولة عالمية أقيمت في بولندا عام 2015، إلى جلسة 25 يونيو المقبل.

التفاصيل كاملة طبقا لأمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أن رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين و4 آخرين، هم نائبه "أسامة. أ"، 50 عاما، و"سمير. م" 59 عاما، مدير إدارة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، و"مشير. م"، 58 عاما، نائب مدير شركة سياحة، و"طارق. ع"، 54 عاما، مالك مكتب سياحة، أرسلوا عددا من المبصرين لتمثيل ناد رياضي للمكفوفين في بطولة عالمية بإحدى الدول الأوروبية.

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وأضاف أمر الإحالة؛ أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما يؤديان وظيفة عامة، والثالث والرابع والخامس، اشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق فيما بينهم، وبطريق المساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية بطريق الاصطناع.

وأشار أمر الإحالة ؛أن المتهمين زوروا في مستندات رسمية، بغرض تسفير عدد من المصريين المبصرين على أنهم مكفوفين، للمشاركة في بطولة عالمية.