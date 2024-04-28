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حوادث

ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

غسل الاموال،فيتو
غسل الاموال،فيتو

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب شركة وشقيقه، لقيامهما بغسـل20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة.
 

غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى 

 

 

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه، مقيمين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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وكشفت التحريات ارتكاب غسل الأموال، عن طريق "شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات".
 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ  20 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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