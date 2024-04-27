غدا، محاكمة 11 متهما لنشرهم أخبارًا كاذبة عن وفاة طالبة العريش

طالبة العريش، تنظر المحكمة المختصة، غدا الاحد، محاكمة 11 متهما لنشرهم أخبارًا وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، المعروفة إعلاميا بطالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

وكشف أمر الإحالة فى قضية طالبة جامعة العريش نيرة صلاح تفاصيل مثيرة عن كواليس الحادث.

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وتضمن أمر أن المتهمين هددا المجني عليها وابتزازها، بأن نقلت المتهمة الأولى من هاتفها النقال المحادثات وصور خاصة، وأرسلتها إلى صديقها وأجبراها على الاعتذار أمام أعضاء مجموعة واتس آب الخاصة بزملائها، وبثا في نفسها الرعب متعدين على حرمة الحياة الخاصة لها.



وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 675 لسنة 2024 جنايات أول العريش والمقيدة برقم 91 لسنة 2024 جنايات كلي شمال سيناء، والمتهم بها كل من: ش. أ، وط.م بتهديد المجني عليها نيرة صلاح محمود بكتابة وإفشاء محادثات خادشة بالشرف جرت في مكان خاص عبر الهاتف النقال - تطبيق المراسلات الواتساب - والتي كانت قد نقلتها المتهمة الأولى خلسة من هاتف المجني عليها النقال إلى هاتفها ودون علمها ورضاها.

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وأشار أمر إحالة المتهمين؛ أن المتهمة الأولى شاركت جزء من المحادثات مع المتهم الثاني الذي هدد المجني عليها بإفشاء رسائل نصية عبر مجموعة الواتساب الخاصة بزملاء دراستها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف المجني عليها بأداء عمل معين وهو الاعتذار للمتهمة الأولى في المجموعة آنفة البيان، بما أوقع الرعب في نفسها فرضخت لمطلبهما على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين استعملا في غير علانية المستندات التي تحوي المحادثات آنفة البيان، وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها سالفة الذكر بأن أرسلت المتهمة الأولي نسخة من تلك المحادثات لزميلتيها صورًا من تلك المحادثات للمتهم الثاني، الذي استعملها وأرسلها لزميله م. ع النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة بأن المتهمين انتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقلت المتهمة الأولى من هاتفها النقال المحادثات آنفة البيان المدرجة علي هاتفها النقال دون علمها ورضاها وأرسل المتهم الثاني لها العديد من الرسائل الإلكترونية - التهديدية - عبر ذات المجموعة المبينة سلفًا بالتهمة الأولى، دون موافقتها متعدين على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري على النحو المبين بالتحقيقات.



كما أن المتهمين تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها آنفة البيان، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، مرتكبين الجرائم محل الاتهامات الماثلة على النحو المبين بالتحقيقات وقامت المتهمة الأولى بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.

الجدير بالذكر بأن حددت محكمة شمال سيناء جلسة الدور الأول من شهر مايو المقبل لمحاكمة شروق وطه المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش.



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