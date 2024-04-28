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حوادث

بهدف الاحتكار، ضبط 135 ألف عبوة سجائر مهربة في مخزن بالظاهر

ضبط 135 ألف عبوة
ضبط 135 ألف عبوة سجائر،فيتو

نجحت مباحث التموين، فى ضبط 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بقصد حجبها عن التداول بالأسواق داخل مخزن فى الظاهر.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص وغير معلن عنه" كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم،وعُثر بداخل المخزن على حوالى 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

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