فنانة شهيرة تحرر محضرا ضد شركة للتصوير داخل مسكنها بدون علمها بـ شبرا منت
حرر محامى وكيلًا عن فنانة شهيرة، محضرا ضد شركة يتهمها باقتحام فيلتها وتصوير مادة إعلانية بداخلها دون علمها بمنطقة شبرا منت بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.
تلقى قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامى الفنانة وكيلا عنها وقيامه بتحرير محضر ضد شركة تتهمها فيه باقتحام فيلتها بمنطقة شبرامنت بدائرة القسم، وتصوير مادة إعلانية بداخلها.
وكشفت التحريات، أن الفيلا عليها نزاع قائم بين الفنانة علا غانم وطليقها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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