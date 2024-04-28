دينا الشربيني ضيفة لميس الحديدي الثلاثاء المقبل



يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، الفنانة دينا الشربيني، وذلك في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

مسلسل "كامل العدد +1"

تتحدث دينا الشربيني خلال الحوار عن كواليس أحدث أعمالها التي تم عرضها في الموسم الرمضاني المنصرم، مسلسل "كامل العدد +1"، وكذلك فيلمها الأحدث "شقو"، بالإضافة إلى الجديد الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

تكشف الفنانة كذلك عن أبرز التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني وتفاصيل أعمالها التي قدمتها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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