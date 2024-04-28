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حوادث

براءة عبد المنعم سعيد وانقضاء الدعوى لـ إبراهيم نافع في قضية هدايا الأهرام

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكة  جنايات القاهة  اليوم، ببراءة  عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إداة  مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق مما نسب إليه فى القضيه المعروفة  إعلاميًا " قضية هدايا الأهرام".

كما قضت المحكة  بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كل من إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطالله.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى زين الدين رئيس المحكة  وعضوة   المستشارين  أشرف عيسى وعلاء مرعى وأيمن عبد الرازق.

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وبدأت وقائع القضة  فى ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيه أربة  من رؤساء مجلس اداره الأهرام و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس حسنى مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينة  تجاوزت 500مليون جنيه خلال الفتة  من عام 2001وحتى 2011 وباشرت النياة  العامة  التحقيقات وقام عدد كبير من المسئولين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق فى 2014 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائة  قبل المتهمين جميعًا.

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إلاأن  النيبة   العامة طعنت على الأمر  الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة الجنايات وقررت المحكمة  إلغاء الأمر بألا وجه وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام اأربعة  إبراهيم نافع وصلاح الغمرى وعبد المنعم سعيد للمحاكمة  أمام محكمة جنايات القاهة  بتهة  الإضرار العمدى بأموال المؤسةه..

ودفع محمد عثمان محامى الدكتور عبد المنعم سعيد بعدم توافر أركان الجرائم المنسوة  للمتهمين حيث إن جميع التصرفات المالية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة وبعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة وموافقة مجلس الشورى(مالك تلك المؤسسات آنذاك) وان لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعاية فى حدود 2%من دخل المؤسسة وأثبتت تقارير خبراء وزاة  العدل سلامة الإجراءات القانونة  للمتهمين وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادى صخم لصالح المؤسسة  وصل إلى حوالى 2 مليار جنيه فى  عام 2009 دخل صافى من الإعلانات.

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قضية هدايا الأهرام محكمة جنايات القاهرة مؤسسة الأهرام الصحفية

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