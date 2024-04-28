ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والشابو بالجيزة وقنا

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة – قنا) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.





وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عامل بمقهى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (6,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و4 أشخاص بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزتهم (6كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و(عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



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وفى مديرية أمن قنا ؛ ضبط عنصر إجرامى – له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة قوص، وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش – الشابو" – بندقية وعدد من الطلقات – ميزان حساس).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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