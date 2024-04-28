الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

ضبط ميكانيكى سرق حقيبة مشغولات ذهبية فى الجيزة

ضبط ميكانيكى سرق
ضبط ميكانيكى سرق حقيبة مشغولات ذهبية،فيتو

تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الجيزة - القليوبية، من ضبط ميكانيكى سرق حقيبة مشغولات ذهبية و3 لصوص لسرقة أعمدة الإنارة فى قليوب.

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 ضبط ميكانيكى سرق حقيبة مشغولات ذهبية و3 لصوص لسرقة أعمدة الإنارة فى قليوب 

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط ميكانيكى – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى - متعلقات شخصية، من داخل سيارة ملك إحدى السيدات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها – جزء من المبلغ المالى).

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وأضاف بإنفاقه باقـى المبلغ على متطلباته الشخصية،وأرشد عن الحقيبة بمكان إلقائها بمنطقة حدائق الأهرام وبداخلها متعلقات المجنى عليها الشخصية.

وفى مديرية أمن القليوبية؛ ضبط 3 عاطلين - مقيمين بدائرتى قسمى شرطة أول وثان شبرا الخيمة، لإثنين منهم معلومات جنائية؛ حال قيامهم بقطع أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزتهم (2 إسطوانة غاز أوكسجين). 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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