نفاد تذاكر مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، نفدت تذاكر مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، التي ستقام الليلة على ملعب بركان، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك تعبئة أمنية قياسية سترافق المباراة، داخل وخارج الملعب، لتأمين مرورها بسلام.

كان الكاف قد اعتبر اتحاد العاصمة خاسرا (3-0) على أرضه ذهابا، بسبب احتجاز السلطات الجزائرية قمصان نهضة بركان، نظرا لتضمنها خريطة للمغرب تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

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وتمسك نهضة بركان باستلام المعدات والقمصان، التي تم حجزها في مطار هواري بومدين، من أجل خوض لقاء الذهاب، وهو ما لم يحدث بقرار من السلطات الجزائرية.

يستضيف فريق نهضة بركان المغربي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري.

ويسعى فريق نهضة بركان المغربي لحسم التأهل لنهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بأقل من 3 أهداف.

ويحتاج فريق اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب للفوز بأكثر من ثلاثة لأهداف لخطف بطاقة العبور إلى نهائي الكونفدرالية أو الفوز بثلاثة أهداف نظيفة واللجوء لركلات الترجيح.

ويلتقى الفائز من مواجهتي نصف النهائي بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان مع الفائز من الزمالك ودريمز الغاني.

موعد مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة

ويحتضن ملعب البلدي ببركان مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وفاز نهضة بركان اعتباريا فى مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، والتي لم تقام احداثها الأحد الماضي بملعب "05 جويليه"، بسبب "أزمة القمصان".

ورغم الاستقبال الحافل لبعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود بعد وصولها للمغرب الا أن هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق بعد الأعلان عن لعب نهضة بركان بقميص الأزمة في لقاء العودة.

وشهد الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر، والتي تقام اليوم الأحد في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية ارتداء الفريق المغربي، قميصه المعتاد.

أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

وقررت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار الفريق المغربي فائزا بنتيجة 3 – 0 في لقاء الذهاب لنصف نهائي الكونفدرالية بعدما رفضت لجنة الاستئناف مسبقا قرار الطعن الذي تقدم به الاتحاد الجزائري.

وقرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار فريق اتحاد العاصمة خاسرا بنتيجة 3 -0 أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب التي تم إلغاؤها، مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للنظر فى إمكانية إضافة عقوبات أخرى.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أعلن فوز نهضة بركان بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الأحداث التي شهدتها المباراة التي لم تلعب، وانسحب الفريق المغربي قبلها، لعدم تسلمه القمصان الخاصة به، والتى جرى احتجازها من السلطات الجزائرية.