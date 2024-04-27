السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نهضة بركان يظهر بقميص الأزمة في مباراة العودة ضد اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

نهضة بركان،فيتو
نهضة بركان،فيتو

شهد الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر، والتي تقام غدا الأحد  في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية ارتداء الفريق المغربي، قميصه المعتاد.

ويحل اتحاد الجزائر، ضيفا على نهضة بركان، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز اعتباري لنهضة بركان بثلاثية دون رد، بقرار من الكاف، بسبب تعذر إقامة المباراة.


وتمسك نهضة بركان باستلام المعدات والقمصان، التي تم حجزها في مطار هواري بومدين، من أجل خوض لقاء الذهاب.

Advertisements

 

لكن أمن المطار احتجز بعض الأمتعة، بسبب تضمنها  أغراض ممنوعة من دخول الجزائر، وبالتالي لم تلعب المباراة.

إلغاء مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في الكونفدرالية بسبب أزمة القمصان

وأعلنت تقارير إعلامية، إلغاء مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، التي كان من المفترض أن تقام الأحد في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، على ملعب 5 جويلية 1962.

وأعلن مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس في الجزائر من ملعب اللقاء أن المباراة لن تلعب في موعدها المحدد سلفًا.

واندلعت أزمة عنيفة منذ أيام بسبب قمصان فريق نهضة بركان، إذ رفضت السلطات الجزائرية دخول حقائب بعثة الفريق المغربي بداعي تضمنها قمصان الفريق الذي يحمل خريطة صحاري المغرب والتي تشهد نزاعًا سياسيًا.

قميص نهضة بركان المغربي سبب الأزمة، فيتو 

واستمرت الأزمة برفض الاتحاد الجزائري ارتداء نهضة بركان هذا القميص، فيما أصر النادي المغربي على خوض اللقاء به استكمالًا لما بدأه منذ انطلاق هذه النسخة.

وقرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري صنع قمصان جديدة لفريق نهضة بركان لا تتضمن وجود الخريطة محل النزاع، إلا أن مراقب المباراة رفض قبولها على اعتبار عدم التصديق عليها من قبل كاف.

يذكر أن المتأهل من تلك المواجهة سيصطدم بالفائز من موقعة الزمالك ودريمز الغاني التي انتهت مواجهة الذهاب بها بالتعادل السلبي في نهائي الكونفدرالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اتحاد العاصمة الكونفدرالية الأفريقية الكونفدرالية بطولة كأس الكونفدرالية بالكونفدرالية كأس الكونفدرالية نصف نهائي كأس الكونفدرالية

مواد متعلقة

بعد الخسارة أمام نيوكاسل، شيفيلد يونايتد يهبط للدرجة الأولى بالدوري الإنجليزي

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

أسطورة ليفربول يكشف سر خلاف صلاح وكلوب

الاتحاد المغربي يعلن رفض الكاف استئناف اتحاد العاصمة في أزمة نهضة بركان

ads

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

أنا متربي، أول تعليق من محمد عبد المنعم على الاحتفال بهدفه أمام مازيمبي بشكل مسيء

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب تشعل الأحداث في ليفربول.. أبو تريكة يلوم اللاعب.. وبيتر كراوتش يكشف سر الخلاف (فيديو وصور)

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

تهتك للأنسجة وتعفن، البحوث الزراعية تكشف تعرض البطيخ لتغيرات فسيولوجية

منوعات

المزيد

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 -4 -2024

يتخطى 126 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حدود السعي بين الصفا والمروة في أداء مناسك الحج

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

المزيد
الجريدة الرسمية