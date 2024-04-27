نهضة بركان يظهر بقميص الأزمة في مباراة العودة ضد اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

شهد الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر، والتي تقام غدا الأحد في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية ارتداء الفريق المغربي، قميصه المعتاد.

ويحل اتحاد الجزائر، ضيفا على نهضة بركان، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز اعتباري لنهضة بركان بثلاثية دون رد، بقرار من الكاف، بسبب تعذر إقامة المباراة.



وتمسك نهضة بركان باستلام المعدات والقمصان، التي تم حجزها في مطار هواري بومدين، من أجل خوض لقاء الذهاب.

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لكن أمن المطار احتجز بعض الأمتعة، بسبب تضمنها أغراض ممنوعة من دخول الجزائر، وبالتالي لم تلعب المباراة.

إلغاء مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في الكونفدرالية بسبب أزمة القمصان

وأعلنت تقارير إعلامية، إلغاء مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، التي كان من المفترض أن تقام الأحد في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، على ملعب 5 جويلية 1962.

وأعلن مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس في الجزائر من ملعب اللقاء أن المباراة لن تلعب في موعدها المحدد سلفًا.

واندلعت أزمة عنيفة منذ أيام بسبب قمصان فريق نهضة بركان، إذ رفضت السلطات الجزائرية دخول حقائب بعثة الفريق المغربي بداعي تضمنها قمصان الفريق الذي يحمل خريطة صحاري المغرب والتي تشهد نزاعًا سياسيًا.

قميص نهضة بركان المغربي سبب الأزمة، فيتو

واستمرت الأزمة برفض الاتحاد الجزائري ارتداء نهضة بركان هذا القميص، فيما أصر النادي المغربي على خوض اللقاء به استكمالًا لما بدأه منذ انطلاق هذه النسخة.

وقرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري صنع قمصان جديدة لفريق نهضة بركان لا تتضمن وجود الخريطة محل النزاع، إلا أن مراقب المباراة رفض قبولها على اعتبار عدم التصديق عليها من قبل كاف.

يذكر أن المتأهل من تلك المواجهة سيصطدم بالفائز من موقعة الزمالك ودريمز الغاني التي انتهت مواجهة الذهاب بها بالتعادل السلبي في نهائي الكونفدرالية.