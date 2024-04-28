رغم الاستقبال الحافل للبعثة بالمغرب.. أزمة جديدة تتصدر مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.. وهذه تفاصيل قرارات الكاف الأخيرة

نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة، يستضيف فريق نهضة بركان المغربي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري.

ويسعى فريق نهضة بركان المغربي لحسم التأهل لنهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بأقل من 3 أهداف.

ويحتاج فريق اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب للفوز بأكثر من ثلاثة لأهداف لخطف بطاقة العبور إلى نهائي الكونفدرالية أو الفوز بثلاثة أهداف نظيفة واللجوء لركلات الترجيح.

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ويلتقى الفائز من مواجهتي نصف النهائي بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان مع الفائز من الزمالك ودريمز الغاني.

موعد مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة

ويحتضن ملعب البلدي ببركان مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وفاز نهضة بركان اعتباريا فى مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، والتي لم تقام احداثها الأحد الماضي بملعب "05 جويليه"، بسبب "أزمة القمصان".

ورغم الاستقبال الحافل لبعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود بعد وصولها للمغرب الا أن هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق بعد الأعلان عن لعب نهضة بركان بقميص الأزمة في لقاء العودة.

وشهد الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر، والتي تقام اليوم الأحد في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية ارتداء الفريق المغربي، قميصه المعتاد.

أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

وقررت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار الفريق المغربي فائزا بنتيجة 3 – 0 في لقاء الذهاب لنصف نهائي الكونفدرالية بعدما رفضت لجنة الاستئناف مسبقا قرار الطعن الذي تقدم به الاتحاد الجزائري.

وقرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار فريق اتحاد العاصمة خاسرا بنتيجة 3 -0 أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب التي تم إلغاؤها، مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للنظر فى إمكانية إضافة عقوبات أخرى.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أعلن فوز نهضة بركان بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الأحداث التي شهدتها المباراة التي لم تلعب، وانسحب الفريق المغربي قبلها، لعدم تسلمه القمصان الخاصة به، والتى جرى احتجازها من السلطات الجزائرية.

وستشهد مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة صراعًا بين المدرب التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة، على من سيضيف لقبًا قاريًا جديدًا له ولفريقه.

وتوج الشعباني مع الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما حصد المدرب الإسباني بطولة الكونفدرالية مع الأهلي والرجاء المغربي.

ولم يخسر نهضة بركان في آخر 10 مباريات في الكونفدرالية، حيث تعود آخر هزيمة له أمام مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف 2022، بهدف نظيف فيما فاز نهضة بركان في الإياب بنتيجة 4-1.

كما يعتبر هجوم نهضة بركان ثاني أفضل خط هجوم في الكونفدرالية الموسم الحالي برصيد 13 هدفا، خلف دريمز إف.سي الغاني، الذي يتقدم بهدف واحد (14 هدفا).

مشوار نهضة بركان واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

وتأهل اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي بالكونفدرالية، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ثم تفوق علي ريفرز النيجري في دور الثمانية، بعدما قلب خسارته بهدف نظيف في مباراة الذهاب إلى الفوز بهدفين نظيفين في مواجهة الإياب.

بينما تصدر نهضة بركان المغربي المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، ثم تمكن من تخطي أبوسليم الليبي بعد الفوز عليه 3-2 في إياب دور الثمانية، بعدما تعادلا سلبيًا في مواجهة الذهاب.

كاف يرفض استئناف نادى اتحاد العاصمة



ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استئناف نادى اتحاد العاصمة على العقوبات الخاصة بأزمة مباراة بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربى فى ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي كان من المقرر إقامتها فى 21 أبريل 2024.



وأصدر كاف بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رفض الاستئناف المقدم من نادي اتحاد العاصمة الجزائرية على قرارات لجنة الأندية، وتأكيد فوز نهضة بركان على اتحاد الجزائر بثلاثية نظيفة.

وتابع: "اجتمعت لجنة استئناف الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم "كاف"، للتداول بخصوص استئناف نادي اتحاد الجزائر، بعد قرار اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية ونظام إجازات الأندية في الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم "كاف". يأتي الاجتماع فى أعقاب الحادث الذى وقع خلال ذهاب الدور نصف نهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بين نادي اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي، يوم 21 أبريل 2024.

وخلصت هيئة الاستئناف التابعة لـ"كاف" إلى ما يلي:

- تم رفض الاستئناف الذي قدمه نادي اتحاد الجزائر ضد قرار اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية الأفريقية لـ"كاف"، بتاريخ 24 أبريل 2024.

- تم تأكيد قرار لجنة تنظيم مسابقات الأندية وإجازات الأندية لـ"كاف" اعتبارا من 24 أبريل 2024.

- رفض جميع الطلبات أو طلبات التعويض الأخرى.