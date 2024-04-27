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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 640 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجمبري في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 27 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت 27 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم السبت

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 60 إلى 64 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 64 إلى 58 جنيها.

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وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم السبت

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 170 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 140 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر كيلو سمك برانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو مكرونة خليجي من 75 إلى 115 جنيهًا، مكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر كيلو سابيا من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه، مرجان ممتاز من 75 إلى 105 جنيهات، كيلو كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، كيلو سبيط سابيا من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه،  كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو مرجان متوسط الحجم من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كاليماري من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

البربون يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 85 إلى 145 جنيهًا.

وتراوح سعر مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 90 إلى 250 جنيهًا، كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 270 جنيهًا، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، سعر جمبري جامبو من 540 إلى 640 جنيهًا. 

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 450 إلى 530 جنيهًا للكيلو، جمبري طازج متوسط الحجم من 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت

وتباينت  أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت، تراوح سعر البوري ممتاز من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو، سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم السبت، سجل سعر كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، وقار كيلو من 110 إلى 150 جنيهًا، كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور

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