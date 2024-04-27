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اقتصاد

مواطنون ضد الغلاء تدعو لاجتماع عاجل لحملة "خليه يعفن" في القاهرة

تصاعد حملة خليه يعفن
تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، فيتو

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء بحتمية توحيد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الداعين لحملات مقاطعة شراء الأسماك في عدد من المحافظات الساحلية ومنها بورسعيد، وجميع المحافظات التى أعلنت عن مشاركتها فى حملة “خليه يعفن” لمقاطعة شراء الأسماك.

دعوة لعقد اجتماع عاجل في القاهرة بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل

وأشارت جمعية مواطنون ضد الغلاء في بيان صادر اليوم السبت، إلى أنها تدعو النشطاء الداعين لاستمرار حملة مقاطعة الأسماك على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع عاجل سيعقد في محافظة القاهرة، وأن  سوف يعلن عنه بعد الاتفاق على الموعد بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل. 

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تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، فيتو

أهداف عقد اجتماع مع الداعين لاستمرار حملة خليه يعفن

وأضحت مواطنون ضد الغلاء أن الهدف من عقد الاجتماع هو الاتفاق على توحيد الجهود في المحافظات المختلفة، وجمع هذه التجمعات تحت مظلة قوية تمارس فعل التفاوض مع التجار والمنتجين.

رفض الدعوة لحملات مقاطعة منتجات وسلع أخرى

من جانبه رفض محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، والداعى لحملة المقاطعة بالقاهرة، أى دعوات مماثلة لمقاطعة منتجات وسلع أخرى، التي تم الإعلان عنها خلال حملة مقاطعة الأسماك، وبخاصة الدواجن والبيض واللحوم.

محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، فيتو

ليس من الرشد مقاطعة سلة كاملة من السلع في وقت واحد

وعن سبب رفضه لانطلاق حملات مقاطعة لسلع ومنتجات أخرى، قال «العسقلاني» إنه ليس من الرشد مقاطعة سلة كاملة وهى سلة البروتين التي تشمل  لحوم ودواجن وبيض وأسماك، فى وقت واحد.

لابد أن تتم المقاطعة بالتدريج حتى تأتى ثمارها

وأضاف «العسقلاني» أنه لابد أن تتم المقاطعة بالتدريج حتى تأتى ثمارها، معلنا رفضه لأى مقاطعة أخرى لمنتجات مشابهة لحين انتهاء حملة مقاطعة الأسماك يوم الرابع من مايو القادم.

«رجعوه البحر تاني»، مواطنون ضد الغلاء تطالب المواطنين بمقاطعة شراء الأسماك

ويشار إلى أن جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، وتحت هاشتاج «رجعوه البحر تاني »، أطلقت دعواتها للمواطنين في محافظات القاهرة الكبرى، للانضمام إلى حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، بداية من الخميس الماضي وحتى يوم السبت 4 مايو المقبل

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