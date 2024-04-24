بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، يترقب المواطنون انخفاض أسعار الأسماك مع تصاعد حملة" خليه يعفن" لمقاطعة شراء السمك، التي انطلقت في عدد من المحافظات يوم الإثنين الماضي.

استمرار الدعوات لمقاطعة شراء الأسماك بسبب ارتفاع اسعارها

فهل تنخفض أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، وامتدادها لعدد أكبر من المحافظات، مع استمرار الدعوات لمقاطعة شراء الأسماك بسبب ارتفاع اسعارها؟

جولة فيتو في سوق الجيزة الحضاري للأسماك، فيتو

جولة فيتو في سوق الجيزة الحضاري للأسماك

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في سوق الجيزة الحضاري للأسماك، حيث رصدت أسعار الأسماك في السوق، وتوقعات التجار والبائعين عن حالة السوق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فضلًا عن رأيهم بشأن الحملة، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الآتية:

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التاجر ليس السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك

وتقول نورا، إحدى تجار الأسماك في سوق الجيزة الحضاري، إن أسعار الأسماك مرتفعة ليس بسبب التجار، ولكنها مرتفعة من المصدر، فلماذا يتحمل التاجر ارتفاع أسعار الأسماك وهو ليس السبب الرئيسي.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسعار السمك البلطي تصل لـ 80 جنيهًا للكيلو جملة

وأشارت «نورا» إلى أن أسعار الأسماك مرتفعة من مصادرها وليس من تجار التجزئة، مشيرة إلى أن سعر البلطي ممتاز يبلغ نحو 85 جنيهًا للكيلو جملة، وأن سعر البلطي الأسواني «الأحمر» بسعر 70 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار السمك البوري مرتفعة من المصدر

وأوضحت أن أسعار السمك البوري أيضًا مرتفعة من المصدر، قائلة: «أنا استلمت كيلو البوري من التاجر جملة بسعر 210 جنيهات».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

ليس جميع المواطنين سيقومون بمقاطعة شراء الأسماك

وعن حملة خليه يعفن التي انطلقت في عدد من المحافظات، قالت إن ليس جميع المواطنين سيقومون بمقاطعة شراء الأسماك، لأن السمك أرخص من اللحوم والدواجن.

مش كل الناس هتقاطع شراء السمك لأنه أرخص من اللحمة

وتابعت قائلة: « مش كل الناس هتقاطع شراء السمك، مش كل الناس هتبطل تاكل سمك، ومع غلى سعره هو أرخص من اللحمة، خليه ينزل سعر اللحمة شوية، في حد يشتري لحمة بـ 400 جنيه، في ناس عندنا مش لاقية تاكل، حرام كدة».

مفيش حاجة هتنزل اللي بتركب موجة الارتفاع مبتنزلش

وعن توقعاتها بشأن انخفاض أسعار الأسماك متأثرة بتصاعد حملة خليه يعفن في الأسواق، قالت إن أسعار الأسماك لن تنخفض مضيفة: «مفيش حاجة هتنزل اللي بتركب موجة الارتفاع مبتنزلش».