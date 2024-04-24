المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

شارك محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، في جولة أجراها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على الأسواق في المحافظة وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية.

انخفاض أسعار البقوليات والعطارة والسكر والزيوت والمكرونة والسمن

وقال سعده، أن العديد من السلع الغذائية وعلى رأسها السكر والأرز والبقوليات (الفول والعدس واللوبيا.. الخ) والعطارة والسكر والزيوت والسمن والمكرونة انخفضت بنسب تتراوح بين 15 وحتى 35%.

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وفي سياق متصل قال رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء شعبة المخابز بالغرفة ومجموعة من أصحاب المخابز وأصحاب مستودعات الدقيق، بحضور محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وذلك بناء على طلب الشعبة، لمناقشة تسعير الخبز السياحي الحر والفينو.

أشاد سعده خلال الاجتماع، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بشأن تحرير سعر الصرف بالتزامن مع زيادة في الإفراجات الجمركية للحفاظ على استيراد كافة السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري وأهمها الدقيق.

انخفاض أسعار ساندويتش الفول في الأسواق

وأكد محمد سعده، أن سعر ساندوتش الفول «شقه الفول» بلغ 5 جنيهات في المتوسط للساندوتش، مشيرا إلى أن الاجتماع أكد على دعم الجهود المبذولة من الدولة المصرية في هذا الشأن، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، بحيث تبلغ أسعار الخبز السياحي الحر "الشامي" وزن 80 جرام 150 قرشا، ووزن 40 جرام 75 قرشا، ووزن 25 جرام 50 قرشا، بينما أسعار الفيتو ب 150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على إرسال مذكرة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تتضمن عدد من مطالب وشكاوى ومقترحات عرضها أصحاب المخابز خلال الاجتماع.

أسعار الأسماك انخفضت من 50 إلى 70% بعد المقاطعة

أشار سعده في بيان صحفي اليوم، إلى أن محافظة بورسعيد هي أول المحافظات التي بدأت في الحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها، وأن حملات المقاطعة أثمرت عن تراجع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70% حيث انخفضت أسعار الشبار- الأكلة الشعبية الأولى في بورسعيد- من 250 جنيها للكيلو إلى 100 جنيه كما انخفضت أسعار باقي الأنواع مثل البوري والبلطي والمكرونة والجمبري والدنيس والبياض.

وأكد سكرتير عام الاتحاد للعام الغرف التجارية، أن حملة المقاطعة مستمرة حتى تتراجع الأسعار إلى طبيعتها، وهذا ليس معناه وقفا ضد تجار الأسماك او الصيادين وانما تغليب مصلحة المستهلك النهائي، خاصة أن اسعار الأسماك قد شهدت انفلاتا كبيرا في الاسعار خلال الفترة الماضية.