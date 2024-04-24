حملة خليه يعفن تصل أسواق الجيزة.. انخفاض ملحوظ فى أسعار البلطى والبورى.. واستقرار الجمبرى.. (فيديو وصور)

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، شهدت أسواق الأسماك، خاصة في القاهرة والجيزة، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض الأصناف الرئيسية، وذلك بعد حملات المقاطعة التي بدأت في بورسعيد والإسكندرية وامتدت إلى باقي المحافظات.

وأدت حملات المقاطعة الى هبوط عدد من الاصناف على راسها البلطى والبورى وفقا لما رصدته فيتو فى جولتها اليوم بسوق المنيب التابع لمحافظة الجيزة

وكشف عدد من التجار الذين التقتهم فيتو فى جولتها فى سوق المنيب حجم التراجع فى الأسعار اليوم الاربعاء واستجابتها لحملات المقاطعة والسبب الرئيسى وراء اشتعال الأسعار الفترة الأخيرة فى قطاع السمك.

انخفاض ملحوظ فى اسعار السمك اليوم

شهدت أسعار الأسماك انخفاضات واضحة في الأسواق اليوم الأربعاء، مع تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك في عدد من المحافظات، احتجاجًا على ارتفاع الأسماك.

ردود أفعال تجار الأسماك على حملة خليه يعفن

فيما تباينت ردود أفعال تجار الأسماك على حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء السمك، التي انطلقت في عدد من محافظات مصر بدءًا من يوم الإثنين الماضي.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

جولة فيتو في سوق الجيزة الحضاري للأسماك

«فيتو» تجولت في سوق الجيزة الحضاري، لرصد مدى تأثر السوق بتصاعد حملة خليه يعفن، وهل انخفضت أسعار الأسماك في السوق، أم مازالت عند معدلاتها المرتفعة، فضلًا عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك؟، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الآتية:

التاجر ليس السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك

في البداية؛ تقول نورا، إحدى تجار الأسماك في السوق، إن أسعار الأسماك مرتفعة ليس بسبب التجار، ولكنها مرتفعة من المصدر، فلماذا يتحمل التاجر ارتفاع أسعار الأسماك وهو ليس السبب الرئيسي.

أسعار السمك البلطي تصل لـ 80 جنيهًا للكيلو جملة

وأشارت إلى أن أسعار الأسماك مرتفعة من مصادرها وليس من تجار التجزئة، مشيرة إلى أن سعر البلطي ممتاز يبلغ نحو 85 جنيهًا للكيلو جملة، وأن سعر البلطي الأسواني «الأحمر» بسعر 70 جنيهًا للكيلو جملة، «وأنا استلمت كيلو البوري من التاجر جملة بسعر 210 جنيهات».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

مش كل الناس هتقاطع شراء السمك لأنه أرخص من اللحمة

و قالت إن ليس جميع المواطنين سيقومون بمقاطعة شراء الأسماك، لأن السمك أرخص من اللحوم والدواجن، قائلة: « مش كل الناس هتقاطع شراء السمك، مش كل الناس هتبطل تاكل سمك، ومع غلى سعره هو أرخص من اللحمة، خليه ينزل سعر اللحمة شوية، في حد يشتري لحمة بـ 400 جنيه، في ناس عندنا مش لاقية تاكل، حرام كدة».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

مفيش حاجة هتنزل اللي بتركب موجة الارتفاع مبتنزلش

وترى أن أسعار الأسماك لن تنخفض متأثرة بتصاعد حملة خليه يعفن في الأسواق، مضيفة: «مفيش حاجة هتنزل اللي بتركب موجة الارتفاع مبتنزلش».

حملة خليه يعفن تساهم في خفض أسعار الأسماك

قال جمال محمد تاجر أسماك في سوق الجيزة الحضاري، إن حملة “خليه يعفن” لمقاطعة شراء الأسماك، ستساهم في خفض أسعار السمك، قائلًا: «هي مبادرة حلوة ومش حلوة، السمك هينخفض بإذن الله، طيب الناس اللي مش عارفة تاكل لحمة ومش هتشتري السمك، هتاكل أيه؟».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسعار الأسماك انخفضت بالفعل مع وجود حالة من الركود في الأسواق

وأشار إلى أن الأسواق تمر بحالة من الركود بسبب وجود أعباء والتزامات كثيرة على المواطنين، منها فترة دخول الامتحانات، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الركود في الأسواق التي معها انخفضت أسعار الأسماك.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

الناس مضغوطة مش معاها فلوس تصرف

واستطرد قائلًا: « الناس مضغوطة مش معاها فلوس تصرف، دلوقت اللي دخله 7 ولا 8 آلاف جنيه مش بيعملوله حاجة، والـ 200 جنيه مبتكفيش تجيب حاجة، وكلنا محتاجين نشتغل شغلانتين علشان نكفي بيتنا».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

انخفاض أسعار الأسماك قبل انطلاق حملة خليه يعفن

وأشار إلى انخفاض أسعار الأسماك قبل انطلاق حملة خليه يعفن، إذ انخفض سعر كيلو البلطي من 90 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، وعندما كان بسعر 90 جنيهًأ كنت أبيع واكسب، أم الآن لا يوجد بيع، والبضائع متوفرة.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

إطلاق حملة خليه يعفن لم تؤثر على أسعار الأسماك في القاهرة

وأوضح أن مقاطعة شراء الأسماك مع إطلاق حملة خليه يعفن لم تؤثر على الأسعار في القاهرة، خاصة وأن أسعار الأسماك انخفضت دون وجود قوة شرائية، قائلًا: « الأسعار رخيصة بس مفيش سحب ومفيش زبون داخل».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

مقاطعة شراء الأسماك وصلت في كل مكان من زمان

وأضاف: «أيه فايدة الحاجة رخيصة ومش ببيع، يعني لو الحاجة غالية وفي حركة يبقى أحسن ليا، المهم ليس رخص السعر بل وجود حركة بيع وشراء، فمقاطعة شراء الأسماك وصلت في كل مكان من زمان وقبل إطلاق حملة خليه يعفن، لأنه لا يوجد فلوس للشراء أصلًا».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

سوق الجيزة الحضاري يوجد به نحو 120 محلًا لبيع الأسماك

وتابع: أن سوق الجيزة الحضاري يوجد به نحو 120 محلًا لبيع الأسماك، وبالرغم من ذلك لا توجد حركة بيع أو شراء، قائلًا:«السوق كله اليوم مفهوش 4 زبائن، اللي كان يدخل السوق مكنش يلاقي مكان من ازدحامه سابقًا ».

حملة خليه يعفن مبالغ فيها والمفروض نشوف مصدر الغلاء

يرى فتحي عبد الراضي تاجر أسماك في سوق الجيزة الحضاري، إن حملة خليه يعفن مبالغ فيها، مطالبا بضرورة تحرك الجهات المعنية والرقابية لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، قائلًا: «الحملة مبالغ فيها، المفروض نشوف مصدر الغلاء، طاولة السمك ارتفعت من ألفين جنيه إلى 6 آلاف جنيه، كيلو البلطي كنا نبيعه بـ 30 و35 جنيهًا وكان التجار بتكسب، اليوم البلطي جملة من 78 جنيهًا إلى 80 جنيها».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

تاجر التجزئة ليس السبب في ارتفاع اسعار السمك

وأضاف: أن بائع السمك يحصل على جنيه أو جنيهين في الكيلو فقط وليس سبب الغلاء، قائلًا: «البائع بيحصل على جنيهين، تاجر التجزئة ليس السبب في ارتفاع أسعار السمك، بل يجب البحث عن مصدر الارتفاع، والسؤال هنا لماذا قامت المزارع برفع أسعار السمك، لماذا ارتفع سعر البوري ليصل 260 جنيهًا».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسعار الأسماك مرتفعة من المنبع وهذا دور الرقابة وليس الغلبان اللي بيبيع

وتابع: «يجب الرقابة على أصحاب المزارع، والذين كانت حُجتهم في ارتفاع أسعار السمك أن الأعلاف مرتفعة، وبالرغم من انخفاض سعر العلف مازالت أسعار الأسماك مرتفعة من المنبع، وهذا دور الرقابة وليس دور «الغلبان اللي بيبيع».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

ليه جايين على الغلابة ده السمك أرخص أنواع السلع

واستكمل: لماذا نتحدث عن مقاطعة الأسماك ولا نتحدث عن مقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها ومنها اللحوم، الدواجن، الزيت، السكر، الدقيق الذي انخفض لكن رغيف الخبز مازال مرتفع، مضيفًا « ليه جايين على الغلابة الناس دي بتأخد في الكيلو جنيه و2 جنيه، يا خوانا لو عايزين تعملوا مقاطعة أعملوا على الكل، البيضة توصل 6 جنيه ليه، كيلو اللحمة يوصل 450 جنيهًا ليه، الفرخة أكلة الغلابة توصل 250 جنيهًا للفرخة ليه».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

مينفعش تيجوا على السمك لأنه أرخص حاجة

وأضاف: « السمك ده أكلة الغلابة، وهو أرخص أنواع السلع، علشان تتعشي جبن محتاج 200 جنيه، لكن كيلو بوري بـ 200 جنيه، السمك غالي هذه الأيام لكن في حاجات رخيصة وذي الفل، مينفعش تيجوا على السمك لأنه أرخص حاجة، تروحوا تجيبوا 4 بلطيات كبار بـ 200 جنيه أفضل من شوية جبنة بنفس السعر».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

انخفاض أسعار الأسماك مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي

تقول أم آية بائعة سمك في سوق الجيزة الحضاري للأسماك، إن أسعار الأسماك تراجعت كثيرًا مقارنة بأسعارها الأسبوع الماضي.

أسعار الأسماك انخفضت بنحو 50 جنيهًا في بعض الأنواع

وأشارت إلى أن أسعار الأسماك انخفضت بنحو 50 جنيهًا في بعض الأنواع، منها سعر البوري كبير الحجم، إذ تراجعت أسعار البوري كبير الحجم من 300 جنيه سعره الأسبوع الماضي إلى 250 جنيهًا السعر الحالي له.

انخفاض أسعار البوري في الأسواق

وأوضحت أن سعر البوري وسط تراجع من 270 جنيهًا الأسبوع الماضي إلى 220 جنيهًا.

انخفاض أسعار قشر البياض في الأسواق

وأضافت أن سعر قشر البياض تراجعت أسعار ه بنحو 50 جنيهًا مقارنة بسعره الأسبوع الماضي، إذ تراجع سعر كيلو قشر البياض من 250 جنيهًا إلى 200 جنيه.

انخفاض أسعار البياض في الأسواق

وتابعت: كما انخفض سعر البياض بنحو 50 جنيهًا مقارنة بسعره الأسبوع الماضي، إذ تراجع سعر كيلو البياض من 170 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

« الجمبري الوحيد اللي بيغلى ومش بينزل خالص»

وعن أسعار الجمبري في الأسواق، قالت إن « الجمبري الوحيد اللي بيغلى ومش بينزل خالص» مشيرة إلى أن سعر الجمبري جامبو يبلغ نحو 380 جنيهًا، سعر الجمبري ممتاز نحو 320 جنيهًا.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسعار الأسماك الأخرى في السوق

وعن أسعار الأسماك الأخرى في السوق، فأوضحت أنها كالتالي:

بلغ سعر كيلو ثعابين صفراء بلدي نحو 200 جنيه.

بلغ سعر كيلو ثعابين عادية نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الكابوريا نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو مرجان سويسي نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المكرونة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو مكرونة مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.

بلغ سعر ماكريل نرويجي نحو 150 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو ماكريل عادي نحو 100 جنيه.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

التجار زعلانين على الزبون أكثر من نفسه

وعن تأثير تصاعد حملة خليه يعفن على أسعار الأسماك، قالت إن «البائع يعاني والزبون بيعاني، لو السمك رخيص هيكون في بيع، فالسمك ليس خزين روتيني، وصعب إن الواحد يجيب بـ ألف جنيه سمك، وبنكون كتجار زعلانين على الزبون أكثر من نفسه، زمان كنت بالألف جنيه أشيل الزبون شنط سمك، دلوقت بيأخد بالألف في شنطة واحدة، وفي نفس الوقت مبكنش كسبانة فيه».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

زمان كنت بأخد هامش ربح 10% دلوقت مش بوصل لـ 5%

وأضافت: «كنت زمان بأخد هامش ربح 10% دلوقت مش بوصل لـ 5%، وكتير ببيع السمك بأقل من سعره، علشان مأخسرش فيه مع عدم بيعه».

«ليه بينادي بمقاطعة الأسماك بس هو بس السمك اللي غالي»

واستنكرت الدعوات لمقاطعة شراء الأسماك بالرغم من أنه ليس السلعة الوحيدة المرتفعة في الأسواق، قائلة: «ليه بينادي بمقاطعة الأسماك بس، هو بس السمك اللي غالي، ما اللحمة والفراخ والزيت غالي».

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