تاجر أسماك عن حملة «خليه يعفن»: الناس مش معاها فلوس تشتري حاجة (فيديو وصور)

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن في المحافظات، تباينت ردود أفعال تجار الأسماك على حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء السمك، التي انطلقت في عدد من محافظات مصر بدءًا من يوم الإثنين الماضي.

جولة فيتو في سوق الجيزة الحضاري للأسماك

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في سوق الجيزة الحضاري للأسماك.

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

حملة خليه يعفن تساهم في خفض أسعار الأسماك

قال جمال محمد تاجر أسماك في سوق الجيزة الحضاري، إن حملة “خليه يعفن” لمقاطعة شراء الأسماك، ستساهم في خفض أسعار السمك، قائلًا: «هي مبادرة حلوة ومش حلوة، السمك هينخفض بإذن الله، طيب الناس اللي مش عارفة تاكل لحمة ومش هتشتري السمك، هتاكل أيه؟».

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أسعار الأسماك انخفضت بالفعل مع وجود حالة من الركود في الأسواق

وأشار إلى أن الأسواق تمر بحالة من الركود بسبب وجود أعباء والتزامات كثيرة على المواطنين، منها فترة دخول الامتحانات، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الركود في الأسواق التي معها انخفضت أسعار الأسماك.

الناس مضغوطة مش معاها فلوس تصرف

واستطرد قائلًا: « الناس مضغوطة مش معاها فلوس تصرف، دلوقت اللي دخله 7 ولا 8 آلاف جنيه مش بيعملوله حاجة، والـ 200 جنيه مبتكفيش تجيب حاجة، وكلنا محتاجين نشتغل شغلانتين علشان نكفي بيتنا».

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

إطلاق حملة خليه يعفن لم تؤثر على أسعار الأسماك في القاهرة

وأوضح أن مقاطعة شراء الأسماك مع إطلاق حملة خليه يعفن لم تؤثر على الأسعار في القاهرة، خاصة وأن أسعار الأسماك انخفضت دون وجود قوة شرائية، قائلًا: « الأسعار رخيصة بس مفيش سحب ومفيش زبون داخل».

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

انخفاض أسعار الأسماك قبل انطلاق حملة خليه يعفن

وأشار إلى انخفاض أسعار الأسماك قبل انطلاق حملة خليه يعفن، إذ انخفض سعر كيلو البلطي من 90 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، وعندما كان بسعر 90 جنيهًأ كنت أبيع واكسب، أم الآن لا يوجد بيع، والبضائع متوفرة.

وأضاف: «أيه فايدة الحاجة رخيصة ومش ببيع، يعني لو الحاجة غالية وفي حركة يبقى أحسن ليا، المهم ليس رخص السعر بل وجود حركة بيع وشراء».

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

سوق الجيزة الحضاري يوجد به نحو 120 محلًا لبيع الأسماك

وتابع: أن سوق الجيزة الحضاري يوجد به نحو 120 محلًا لبيع الأسماك، وبالرغم من ذلك لا توجد حركة بيع أو شراء، قائلًا:«السوق كله اليوم مفهوش 4 زبائن، اللي كان يدخل السوق مكنش يلاقي مكان من ازدحامه سابقًا ».

مقاطعة شراء الأسماك وصلت في كل مكان من زمان

وقال جمال محمد؛ إن «مقاطعة شراء الأسماك وصلت في كل مكان من زمان وقبل إطلاق حملة خليه يعفن، لأنه لا يوجد فلوس للشراء أصلًا».