الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تاجر أسماك عن حملة «خليه يعفن»: الناس مش معاها فلوس تشتري حاجة (فيديو وصور)

أسعار الأسماك مع
أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن في المحافظات، تباينت ردود أفعال تجار الأسماك على حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء السمك، التي انطلقت في عدد من محافظات مصر بدءًا من يوم الإثنين الماضي.

 جولة فيتو في سوق الجيزة الحضاري للأسماك

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في سوق الجيزة الحضاري للأسماك.

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

حملة خليه يعفن تساهم في خفض أسعار الأسماك

قال جمال محمد تاجر أسماك في سوق الجيزة الحضاري، إن حملة “خليه يعفن” لمقاطعة شراء الأسماك، ستساهم في خفض أسعار السمك، قائلًا: «هي مبادرة حلوة ومش حلوة، السمك هينخفض بإذن الله، طيب الناس اللي مش عارفة تاكل لحمة ومش هتشتري السمك، هتاكل أيه؟».

Advertisements

 

أسعار الأسماك انخفضت بالفعل مع وجود حالة من الركود في الأسواق

وأشار إلى أن الأسواق تمر بحالة من الركود بسبب وجود أعباء والتزامات كثيرة على المواطنين، منها فترة دخول الامتحانات، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الركود في الأسواق التي معها انخفضت أسعار الأسماك.

الناس مضغوطة مش معاها فلوس تصرف

واستطرد قائلًا: « الناس مضغوطة مش معاها فلوس تصرف، دلوقت اللي دخله 7 ولا 8 آلاف جنيه مش بيعملوله حاجة، والـ 200 جنيه مبتكفيش تجيب حاجة، وكلنا محتاجين نشتغل شغلانتين علشان نكفي بيتنا».

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

إطلاق حملة خليه يعفن لم تؤثر على أسعار الأسماك في القاهرة

وأوضح أن مقاطعة شراء الأسماك مع إطلاق حملة خليه يعفن لم تؤثر على الأسعار في القاهرة، خاصة وأن أسعار الأسماك انخفضت دون وجود قوة شرائية، قائلًا: « الأسعار رخيصة بس مفيش سحب ومفيش زبون داخل».

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

انخفاض أسعار الأسماك قبل انطلاق حملة خليه يعفن

وأشار إلى انخفاض أسعار الأسماك قبل انطلاق حملة خليه يعفن، إذ انخفض سعر كيلو البلطي من 90 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، وعندما كان بسعر 90 جنيهًأ كنت أبيع واكسب، أم الآن لا يوجد بيع، والبضائع متوفرة.

وأضاف: «أيه فايدة الحاجة رخيصة ومش ببيع، يعني لو الحاجة غالية وفي حركة يبقى أحسن ليا، المهم ليس رخص السعر بل وجود حركة بيع وشراء».

أسعار الأسماك مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

سوق الجيزة الحضاري يوجد به نحو 120 محلًا لبيع الأسماك

وتابع: أن سوق الجيزة الحضاري يوجد به نحو 120 محلًا لبيع الأسماك، وبالرغم من ذلك لا توجد حركة بيع أو شراء، قائلًا:«السوق كله اليوم مفهوش 4 زبائن، اللي كان يدخل السوق مكنش يلاقي مكان من ازدحامه سابقًا ».

txt

تاجر أسماك عن حملات المقاطعة: إحنا غلابة وأصحاب المزارع السبب ( فيديو وصور)

txt

مع تصاعد حملة «خليه يعفن» في المحافظات.. هل انخفضت أسعار الأسماك في الأسواق؟.. 12 نوعًا تتصدر المشهد أبرزها البلطي

مقاطعة شراء الأسماك وصلت في كل مكان من زمان

وقال جمال محمد؛ إن «مقاطعة شراء الأسماك وصلت في كل مكان من زمان وقبل إطلاق حملة خليه يعفن، لأنه لا يوجد فلوس للشراء أصلًا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك اسعار السمك حملة خليه يعفن حملات المقاطعة خفض أسعار شراء الأسماك شراء السمك مقاطعة شراء الأسماك سوق السمك أسواق السمك سوق الاسماك سعر الأسماك

مواد متعلقة

ركود في أسواق الأسماك بالإسكندرية، والتجار: تكاليف الصيد ارتفعت (فيديو وصور)

المقاطعة مستمرة، أسواق الأسماك خالية من المواطنين في الإسكندرية (صور)

ضبط 6.5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

أسعار أغلى 10 أسماك ومأكولات بحرية في السوق المصري (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد وقف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية